Kezdetét veszi a DAC nyári felkészülése – szerdán jön az első közös edzés

A nyári szünet végéhez érkezett a dunaszerdahelyi labdarúgócsapat számára: az FC DAC 1904 hivatalos honlapja, a dac1904.sk beszámolt arról, hogy Branislav Fodrek vezetőedző irányításával kezdetét vette az új idényre való felkészülés.

A DAC számára a 2023/24-es idény május 23-án, pénteken zárult: a sárga-kékek a Zólyombrézó elleni győzelemmel biztosították helyüket az UEFA Konferencia Liga selejtezőjében.

A klub tájékoztatása szerint ezt követően azonnal megkezdődött a szabadságolás, amely valamivel több mint három hétig tartott. Az első tíz nap során a játékosok teljes pihenőt kaptak, majd az elmúlt két hétben egyénileg, futó- és erősítőgyakorlatokból álló edzésterv szerint készültek.

„Akárcsak idén januárban, a felkészülés ezúttal is teszteléssel indul” – jegyezték meg a klub közleményében. A játékosok hétfőn és kedden orvosi és fizikai teszteken vettek részt, az első közös edzésre június 18-án, szerdán kerül sor. Június 21-én, szombaton pedig nyilvános edzésre is sor kerül, amelyre a klub a szurkolókat is szeretettel várja.

„A nagyokat és a kicsiket is várjuk a MOL Akadémiába ” – írták a közleményben.

A nyári felkészülési időszak legnagyobb része hazai környezetben zajlik, ám a programban egy hatnapos ausztriai edzőtábor is szerepel.

A DAC első tétmérkőzését július 24-én, csütörtökön vívja meg az UEFA Konferencia Liga 2. selejtezőkörében. Hogy ki lesz az ellenfél, az a június 18-i sorsoláson derül ki.

A 2024/25-ös bajnoki idény rajtjára július 27-én, vasárnap kerül sor: a sárga-kékek hazai pályán kezdik meg szereplésüket a Nagymihály ellen.

BN/Felvidék.ma/DAC1904