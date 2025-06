Mi az oka a brutális keresztényüldözéseknek? Természetesen a klímaváltozás

Aki valamennyire is ismeri a német sajtó állapotát, nehezen lepődik meg már bármin is. De mindig van lejjebb, s most a német állami média, a ZDF olyan mélyre aljasodott, hogy talán a földköpenyt is sikerült átfúrnia. Mint ismert, több mint kétszáz keresztényt mészároltak le állati kegyetlenséggel Nigériában. A világsajtó nagy része hallgatott, de amikor megszólalt, abban nem volt köszönet. A ZDF szerint ugyanis ehhez is a klímaváltozásnak volt köze.

2025. június 12-ének éjszakáján kétszáz keresztényt mészároltak le. Csecsemők, gyerekek, egész családok estek áldozatul, válogatás nélkül.

A támadók motorokon érkeztek – nesze neked, klíma! – és a természetbarátok nemzetközi köszöntésével üdvözölték a helyieket: „Allahu akbar!”

Aztán felgyújtották az otthonokat, a menekülőket lelövöldözték, másokra benzint locsoltak és meggyújtották őket. A felismerhetetlenségig összeégett holttestek szanaszét hevertek az utcákon – számolt be az iszonyatról a helyi pap, Ukuma Jonathan Angbianbee. A barbár pusztítás tényét az ACN (Aid to the Church) katolikus segélyszervezet is megerősítette. A Catholic News Agency szerint a támadók először a templomot vették célba, de a helyi rendőrség visszaverte őket. Ezután a kiszolgáltatott, kitelepített emberek menedékeit gyújtották fel. Nem földvita, nem vízhiány, nem éhezés, és véletlenül sem klíma – hanem szó szerint tisztogatás, vallási alapon.

A tények világosak, a szándék egyértelmű: a keresztényeket vallási alapon mészároltak le a középkorra (és a jelenkor iszlamistáira) jellemző förtelmes kegyetlenséggel.

A német ZDF ehelyett azonnal megpróbálta híradásaiban elkenni, elbagatellizálni a drámát. „Tudósításában” – már ha annak lehet nevezni – a erőszakot főként olyan tényezők következményeként ábrázolta, mint az éghajlatváltozás, a demográfiai nyomás és a termőföldek feletti viták.

A ZDF mint csepp a tengerben mutatja, mi a baj a velejéig romlott nyugati médiával.

Inkább kreálnak bármihez egy „klímanarratívát”, mint hogy szembenézzenek a kényelmetlen igazsággal: a vallási üldöztetés nemcsak létező probléma, de a kereszténység – amin Európa alapjai nyugszanak – a legüldözöttebb vallás a világon.

Az Open Doors 2024-es jelentése szerint Nigéria benne van a „top 10-ben”: évente ezreket ölnek meg vagy űznek el vallásuk miatt (Open Doors, World Watch List 2024). A Boko Haram és más szélsőséges csoportok évtizedek óta gyilkolják a keresztény közösségeket, de a ZDF (és a hozzá hasonlók) egyszerűen idióta Mórickát játszik, akinek mindenről ugyanaz jut eszébe.

És ami ma Nigéria (Szomália, Jemen, Észak-Korea, Szudán, Irán stb stb) – az holnap Európa…

Szűcs Dániel/Felvidék.ma