A legjobb diákokat díjazták a rimaszombati városházán

A rimaszombati városháza díszterme ünnepi hangulatban telt meg június 19-én. A 2024/2025-ös tanév legkiemelkedőbb tanulóit jutalmazták.

Az ünnepségen Jozef Šimko polgármester személyesen adta át az elismeréseket azoknak az óvodásoknak, általános és középiskolásoknak, valamint a Rimaszombati Művészeti Alapiskola és a Relax Szabadidőközpont legtehetségesebb növendékeinek, akik tanulmányi eredményeikkel, művészeti vagy egyéb tehetségükkel öregbítették Rimaszombat hírnevét – nemcsak Szlovákiában, hanem a határokon túl is.

A polgármester ünnepi beszédében hangsúlyozta: „Ma azért gyűltünk össze, hogy megünnepeljük a tudásotokat, ügyességeteket, tehetségeteket, és egyúttal köszönetet mondjunk a város példamutató képviseletéért.”

Az elismert diákok emléklapot és virágot kaptak, valamint beírhatták a nevüket a város emlékkönyvébe. Az óvodások ajándékcsomagot, míg a nagyobb tanulók könyvvásárlási utalványt vehettek át, amelyet a rimaszombati KníhArt könyvesboltban használhatnak fel.

A város összesen 24 diákot díjazott, akiket az oktatási intézmények javasoltak.

Az óvodák közül a Daxner utcai óvodából Hamková Noémi, a Dobšinský utcai óvodából Peťko Lalo, a Hatvani István utcai óvodából Vigodová Saskia, a Rimava óvodából Kubaliaková Emka, a Rozsnyói utcai óvodából Benčíková Alba, a Rybárska utcai óvodából pedig Cibuľová Ema részesült elismerésben.

Az általános iskolák tanulói közül a Daxner utcai alapiskolából Pikula Matej , a Dobšinský utcai alapiskolából Herwing Tom Noah, a Hostinský utcai alapiskolából Rapčan Matúš , a Tompa Mihály Alapiskolából Ádám Gábor, a Zlaticza Oravcová Evangélikus Alapiskolából Zimmermannová Klára, a Magán Alapiskolából Hroncová Jana Elizabeth, a Bottova utcai speciális alapiskolából Váradiová Jenifer, valamint a magyar tanítási nyelvű speciális alapiskolából Szajko Janka vehette át az elismerést.

A középiskolák díjazottjai között szerepelt Katreniak Michal az Iván Krasko Gimnáziumból, Molnár Sándor a Református Oktatási Központból, Václaviková Petronela a Kereskedelmi Akadémiáról, Bohó Andrea a Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskolából, Lipták Csenge a Műszaki és Mezőgazdasági Szakközépiskolából, Tajty Nicolas a Magán Szakközépiskolából, valamint Tari Dominika a Magán Zenei és Drámai Konzervatóriumból.

A Relax Szabadidőközpont legkiemelkedőbb diákja Martinková Olívia volt.

A Művészeti Alapiskola díjazottjai Barbara Baboľová és Csízi Dorina lettek.

Molnár Sándor kitüntetése

A Tompa Mihály Református Gimnázium közössége a közösségi oldalon tette közzé, hogy

„a tanári kar döntése alapján a díjat idén egy olyan diák kapta, akinek embersége mindenki számára példaértékű. Nem ítélkezik, rendkívül empatikus és toleráns. Széles látókörű, művelt diákról van szó – Molnár Sándorról. Sanyit mindenki ismeri gimnáziumunkban. Ki hangszeres tudása, zenében való jártassága, ki „jófejsége”, ki pedig önzetlensége, segítőkészsége miatt. Kitűnő tanulmányi eredményei mellett versenyeredményekkel is büszkélkedhet: szép eredményeket ért el az angol nyelvi olimpián, mindig tagja volt azoknak a csapatoknak, melyek sikeresek voltak az Anyanyelvi vetélkedő és az Olvasni jó versenyeken. Erős pillére a református iskola dicsőítő zenekarának és az Agapé ifjúsági alkalmaknak. Dicséretet érdemel nemcsak az iskola közösségében, de a rimaszombati református gyülekezetben végzett munkája is, ahol a vasárnapi istentiszteleteken szolgál, valamint a gyülekezeti kórus tagja és már vezetője is. Aktív tagja a Blaha Lujza Kórusnak és a FIRESZ Cantate Domino Kórusának.”

A rendezvényt a város diákjainak zenei és énekes fellépései tették ünnepélyessé. Kiemelkedő volt a Páko Mária vezette Örömzene Műhely szereplése, valamint Tari Dominika előadása, aki énektanulmányai mellett maga is díjazottként szerepelt az eseményen.

Az ünnepség méltó lezárása volt a tanévnek, és elismerése mindazoknak, akik szorgalmukkal, tehetségükkel és kitartásukkal példát mutatnak a rimaszombati közösségnek.

https://www.rimavskasobota.sk/ HE, Felvidék.ma