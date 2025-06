„Közösen építsük tovább a Csemadokot, Felvidék kulturális gyöngyét!”

Mint már beszámoltunk róla, június 21-én, Léván tartotta tisztújító konferenciáját a Csemadok Lévai Területi Választmánya. A rendezvény fontos fordulópontot jelentett a szervezet életében, hiszen több évtizedes szolgálat után Török Alfréd leköszönt a területi elnöki tisztségből. A küldöttek döntése értelmében az új elnök Kovács Péter lett, akinek személyében egy elkötelezett, sokrétű közösségi múlttal rendelkező vezető veszi át a stafétát.

Az eseményen jelen lévő tagság hálás tapssal köszönte meg Török Alfréd munkáját, aki hosszú éveken keresztül állt a lévai magyar közösség szolgálatában. Az új elnök megválasztása mellett a konferencián a Lévai járás küldöttei Kiss Beát javasolták a Csemadok országos elnökének. Az elismert közösségi vezető köszönetét fejezte ki a bizalomért, és kijelentette: „A Csemadok Lévai Területi Választmánya elnökeként igyekszem legjobb tudásom szerint gazdagítani a kulturális életet térségünkben”.

Lokálpatriótaként a közösségért

Kovács Péter bemutatkozó beszédében hangsúlyozta,

hogy mély meggyőződéssel vállalja a feladatot, és elnökként szeretné megerősíteni a Csemadok jelenlétét ott is, ahol az mára elhalványult.

Garamszentgyörgyi lakosként, családapaként és informatikai szakemberként is pontosan érzékeli, milyen fontos a kulturális kötődés és az értékmegőrzés szerepe a mai világban. Mint mondta: „A Csemadokot pótolhatatlannak tartom közösségünk számára, mivel nemcsak örökségünk megőrzésében játszik kulcsszerepet, hanem identitásunk erősítésében is. A minőségi kultúrának nagy megtartó és vonzereje van – különösen egy olyan régióban, amely a fiatalok elvándorlásával küzd”.

Beszédében két fő motivációját emelte ki: az egyik a család és a helyi közösség összetartó erejében rejlő lehetőség, a másik pedig egy világos világnézeti meggyőződés, amely szerint a kultúra – ahogyan fogalmazott – „a gondolatháború egyik színtere lett”.

„A progresszív, liberális kulturális térrel szemben a Csemadok a konzervatív értékek őrzője. Mi a hazaszeretet értékét kifejezve nemzeti hőseink előtt hajtunk fejet, és nem a nyitott társadalmat propagáló értelmiségiek előtt” – fogalmazott.

Ambiciózus tervek a jövőre

Kovács Péter konkrét elnöki programot is bemutatott, amely több pilléren nyugszik:

• A magyar kultúra eljuttatása a legkisebb közösségekhez is, különösen olyan településekre, ahol már nincs magyar iskola, vagy magyar kulturális rendezvény.

• Kapcsolatépítés a járás önkormányzataival, iskoláival és egyházi intézményeivel, annak érdekében, hogy a Csemadok mindenhol aktív partnerként jelenhessen meg.

• A Csemadok, mint „márkanév” megerősítése – a fiatalok és a közösségi média világában is láthatóbbá tenni a szervezet tevékenységét.

• Fiatalítás, a közösségi programok újragondolása – a klasszikus rendezvények mellett új típusú események szervezésével szeretnék megszólítani a fiatalokat: ilyen például a kvízest, a táncház, tehetségkutató, túra vagy akár egy karaoke est.

• Erősebb együttműködés a felvidéki magyar politikai érdekképviselettel, különösen választások idején.

Az elnök szerint a közösségi munka egyik legnagyobb kihívása a motiváció fenntartása, különösen akkor, amikor a közöny és érdektelenség a legnagyobb ellenfél.

A területi választmány elnökének egyik legfontosabb feladata, hogy meggyőzze a motivációjukat vesztett tagokat: ők azok, akik képesek egy üres teret élménnyé formálni, ahol új történetek születnek, gyerekek álmodnak, és a felnőttek újra kíváncsi gyerekké válnak.

A konferencia végén a frissen megválasztott elnök arra kérte a jelenlévőket és a tagságot, hogy közösen építsék tovább a Csemadokot, Felvidék kulturális gyöngyét.

Csonka Ákos/Felvidék.ma