Nincs feltétlenül szükség klímaberendezésre, okos megoldásokkal is hűthetjük otthonunkat

A nyarak egyre forróbbak Szlovákiában is, évről évre több a trópusi napok és éjszakák száma, amikor otthonainkban elviselhetetlenné válik a hőség. Ennek mérséklésére nincs feltétlenül szükség klímaberendezésre. Vannak olyan egyszerű, ugyanakkor hatékony módszerek, melyek alkalmazásával a nyári kánikulában is elfogadhatóan hűvösen tarthatjuk lakóhelyiségeinket, magas energiaszámla és egészségügyi kockázatok nélkül.

A klímaváltozással egyre forróbbá válnak nyaraink, és ez a forróság otthonunk légkörét, annak kényelmét is rontja. A klímaberendezések ugyan segítenek, ám ezek helytelen használata egészségügyi problémákhoz vezethet. A markáns hőmérsékleti különbségek, a helytelen beállítás vagy a nem megfelelő karbantartás fejfájást, légúti megbetegedéseket okozhat. A kellemes beltéri környezet azonban klímaberendezés nélkül is biztosítható. A szakemberek több olyan bevált módszert is ajánlanak, mellyel elviselhető hőmérsékletet biztosíthatunk otthonunkban.

Az első ilyen megoldás az ablakok árnyékolása. A belső rolók, a külső redőnyök, a sötétítőfüggönyök vagy a hővisszaverő fóliák több fokkal képesek csökkenteni a belső hőmérsékletet. Főként a déli és nyugati ablakokat érdemes napközben árnyékolni.

A leghatékonyabbak a külső redőnyök, mert azt megelőzően fogják fel a napsugarakat, mielőtt az ablaküveget felforrósítanák. Ezzel megakadályozzák a hő behatolását a beltérbe.

Ugyancsak nagy jelentősége van a helyes szellőztetésnek. A legmelegebb órákban való szellőztetés tovább növeli a beltéri hőmérsékletet. Ideális a kora reggeli és késő esti szellőztetés, amikor kint alacsonyabb a hőmérséklet, valamint érdemes huzatot csinálni a lakás ellenkező oldalain történő ablaknyitással, amivel elérhető a természetes légáramlás.

Az emeletes házakban érdemes kihasználni az úgynevezett kéményhatást. A meleg levegő felfelé áramlik és a földszinti ablaknyitással az emeleten és a ház felső szintjein vertikális légáramlás keletkezik, ami segíti a beltér hűtését.

Az épület felhevülése elkerülésének további módja a jó minőségű szigetelés alkalmazása. A ház homlokzatának és tetőzetének felülete nyáron 60 fokra, vagy még többre is felforrósodhat. A szigetelés azonban télen benntartja a meleget, nyáron viszont megakadályozza annak bejutását.„A szigetelésnek köszönhetően több mint 30 százalékkal csökkenthetjük a fűtési vagy a hűtési költségeket. Ha a szigetelés megfelelő, megakadályozza a falak párásodását és a penész keletkezését, javítva a beltér minőségét és védve a bent élők egészségét“ – javasolják a szakemberek.

A nyári hónapokban lehetőség szerint érdemes a legszükségesebbre korlátozni az olyan fogyasztók használatát, melyek működés közben hőt fejlesztenek.

Az elektromos háztartási eszközök, a lámpák, a sütő, a vasaló mind növelik a helyiség hőmérsékletét, ezért ajánlott ezeket a lehető legkevesebbet használni, akkor is inkább este, amikor csökken a külső hőmérséklet.

Mindezek mellett a növényeknek is szerepük van a helyiségek hőmérsékletének mérséklésében. A balkonnövények, a homlokzatra, pergolákra futtatott növények természetes védelmet nyújtanak a nap perzselő sugarai ellen. Ugyanakkor tisztítják a levegőt és kellemes környezetet teremtenek. S bár a klímaberendezések gyors felüdülést biztosíthatnak a hőségben, észszerű megoldásokkal ezek nélkül is biztosíthatjuk az elviselhető hőmérsékletet otthonunkban, s az energiamegtakarítás mellett védjük az egészségünket és a környezetünket is.

NZS/Felvidék.ma/SITA