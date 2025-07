Popély Gyula köszöntése Esztergomban

Az ország egyik legjobb antikváriuma Esztergomban a Laskai Osvát Antikvárium. Az antikváriumot Mezeiné Tomorszky Mária és férje Attila vezeti, illetve szervezik a rendszeres téli – nyári programokat is.

A sokrétű műsorban könyvbemutatók, történelmi, egyházi, irodalmi előadások váltják egymást, szinte hetente. Állandó jellegű történelmi kirándulásaik pedig földrajzilag a Nagy-Magyarország tájait érintik- minden alkalommal szakember vezetésével.

Június végén is egy előadásra szólt a meghívó, melynek témája a II. Rákóczi Ferenc-féle szabadságharc volt. Két párkányi előadót hívtak, dr. Horbulák Zsolt előadása Francoise de Tottról szólt, aki a Rákóczi szabadságharc emigrációjának 2. generációjába tartozott, Franciaországban született. Élete végén hazatért a Magyar Királyság területére, és magyar környezetben, a mai Burgenland területén hunyt el. Édesapja sem élhetett túl sokat Magyarországon, hiszen csupán apród volt a szabadságharc idején, ahogyan megemlékezett emlékirataiban róla II. Rákóczi Ferenc.

A másik előadó dr. Popély Gyula történész volt, aki egy érdekes előadást tartott a nagy meleg ellenére szép számban megjelent érdeklődőknek II. Rákóczi Ferenc szabadságharc utáni életéről, politikai kísérleteiről. A vasárnap délutáni műsoron a 40-50 hallgató között ott volt a 102 éves rajongója is, de Budapestről is volt hallgatója az előadásoknak.

A titokban szervezett születésnapi köszöntőt a Mezei házaspár készítette elő. A nagy meglepetés, az ünnepi torta is valamennyi hallgató tiszteletével, szeretetével volt tálalva.

Itt kell megjegyeznem, hogy itthon a MA7 (23. szám) újságon kívül (Lacza Tihamér: Egyszemélyes intézmény c. cikk), nem igen köszöntötték a Felvidék legtermékenyebb, legkiválóbb történészét. Pedig az egyetlen történész, aki 1914-től napjainkig feldolgozta az egyetemes magyar nemzet, s ahhoz tartozó minden tragédiát megjárt felvidéki magyarság sorsát, nagyon is olvasható „élvezhető” stílusban mintegy tíz kötetben.

Könyvei nem szerepelnek a hazai magyar középiskolák, ill. egyetemek tantervében, jó, ha az egyetemi könyvtárban egyáltalán megtalálhatók.

Magánemberként, ha érdekli a sorsunk, minden magyarnak el kellene olvasnia könyveit, hogy elődeink, felmenőink életét, a könyveiben megírt történelmi időszakokból megismerjük.

Az ünnepi színhely tulajdonosai, Mezeiék így szóltak a délutánról: „szeretettel köszöntöttük a Rákócziak földjéről, a történelmi Zemplén vármegyéből származó, prof. Popély Gyula történészt 80. születésnapja alkalmából, aki egy érdekes előadást tartott a Laskai Osvát Antikváriumban az érdeklődőknek II. Rákóczi Ferenc szabadságharc utáni életéről, politikai kísérleteiről. Az előadás nagy hatása után elhatároztuk, hogy kirándulni is elmegyünk professzor úrral a Rákócziak földjére. A túraterv első útja költségvetési tervvel együtt elkészült. Prof. Popély Gyula bebizonyította, hogy akár a Rákóczi-korról is írhatott volna könyvet, mert tengernyi tudás van a fejében a nagyságos fejedelemről és szabadságharcáról, valamint az azt követő évekről, egészen az 1820-ban föltámadó legendájáig, melynek lelkesítő hatása napjainkban is érezhető.…”

Popély Gyula jelenleg is kutat, ír, s remélhetőleg még sokszor találkozik rajongóival, olvasóival. Bárhová hívják, ma is szívesen vállal előadásokat, s még könyveiből is vásárolhatnak az érdeklődők.

Isten éltesse a 80 éves Popély Gyula történész professzort!

Dániel Erzsébet/Felvidék.ma