A Magyar Szövetség észrevételei a most készülő iskolatörvénnyel kapcsolatban

A Magyar Szövetségben rendszeresen felhívják a figyelmet azokra a régóta megoldatlan problémákra, amelyek hátrányosan befolyásolják a magyar nyelvű oktatás minőségét és elérhetőségét. Nincs elég magyar nyelvű szakkönyv és tankönyv, magyar logopédus és gyógypedagógus, nevelési tanácsadó, és főleg az a törvény hiányzik, amely definiálná a nemzetiségi oktatást. Ezen szeretnének most változtatni.

Petíciót indítottak annak érdekében, hogy a megfogalmazott észrevételeket kellő támogatással nyújtsák be a minisztériumba a most készülő, oktatásról és nevelésről szóló iskolatörvénnyel kapcsolatban. Abban bíznak, hogy kellő támogatással, közösen ez is sikerülhet.

A petícióban a megoldásra váró problémák között felsorolják:

A nemzetiségi iskolák és oktatási intézmények önálló rendszerének hiánya, amely rendszerszinten biztosítaná a magyar nyelvű oktatást az óvodától az egyetemig.

A magyar nyelvű szakkönyvek és tankönyvek hiánya, különösen a szakközépiskolák számára. A diákok kénytelenek olyan anyagokból tanulni, amelyek nem érhetők el anyanyelvükön, ezáltal csökken az oktatás színvonala.

A magyarországi szakkönyvek szélesebb körű felhasználásának jogi akadályai, amelyek hatékonyan pótolhatnák a hiányzó szlovákiai fordításokat.

A hiányos és nem működő eljárások az iskolakerülés és a problémás viselkedés kezelésére, amelyek gyakran a magyarok által lakott régiók iskoláit érintik.

Egyúttal javaslatokat tesznek:

Egy nemzetiségi oktatásért felelős speciális iskolai hivatal létrehozása, amely biztosítja a magyar nyelvű állami oktatási programokat, koordinálja a nemzetiségi iskolák működését, és szakmai, nyelvi támogatást nyújt.

A nemzetiségi iskolák és oktatási intézmények rendszerének törvényi meghatározása, kötelező tantárgyakkal magyar nyelven (pl. nyelv és irodalom, történelem, regionális nevelés).

Biztosítani, hogy a nevelési tanácsadó intézmények magyar nyelven is nyújtsanak szolgáltatásokat, megfelelő képesítéssel rendelkező szakemberek által. Hisszük, hogy ezek az intézkedések hozzájárulnak egy igazságosabb, minőségibb és kulturálisan érzékenyebb oktatási rendszer kialakításához a szlovákiai magyar nemzeti közösség gyermekei számára. Írja alá ezt a petíciót, és támogassa azokat a változásokat, amelyek méltó és egyenlő oktatást biztosítanak gyermekeinknek! Az oktatási minisztériumnak beküldendő észrevételeink teljes szövegét a szlovák szöveg után találja.

Ha szeretné támogatni a szlovákiai magyar nemzeti közösség igazságos és minőségi oktatását, a petíciót ITT tudja aláírni.

SZE/Felvidék.ma