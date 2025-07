Ünnepi hangulat a kürti szőlőhegyen – VI. Kürti Nyitott Pincék

A kürti borosgazdák egyesülete „Hegyközség Kürt” cím alatt hívta meg immár 6. alkalommal a festői szépségű kürti szőlőhegyre a borászokat, a borkedvelőket, és a páratlan hangulatot kereső, szórakozni vágyó közönséget.

A rendezvény a szőlőhegyen szabadtéri szentmisével vette kezdetét, amikor Nagy Gábor plébános köszöntötte paptestvéreit. A szentmisét Kiss Róbert püspöki helynök celebrálta oltártestvéreivel, melyben hálát adott a termésért, és Isten adományaiért. Egyben kérte Szent Orbán közbenjárását a mindenkori bőséges szőlőtermésért. A szentmisén a fűri székhelyű Schola Sancta Caecilia kórus szolgált.

Téglás János, Kürt polgármestere ünnepi beszédében üdvözölte a vendégeket és tartalmas szórakozást kívánva, hivatalosan is nyitottnak nyilvánította a kürti pincéket.

„A kürti szőlőhegy eseménye szülőfalunk jó hírnevének egyik legerősebb tartópillére. A kürti bor jó híre nagy magasságokban szárnyal, mely köszönhető az Isten teremtette természeti adottságoknak, a gazdák gondos, kitartó munkájának, és azoknak, akik ezt a csodát a nagyvilág elé tárják”

– mondta a polgármester.

A rendezvény alkalmából 27 kürti borosgazda nyitotta meg pincészetét. A kürti szőlőhegy, a maga 300 hektárnyi területével jelentős helyet foglal el Szlovákia bortérképén. A kürti hegyen termett szőlő, mely sok és áldozatos munka árán vált nedűvé, főszereplőjévé vált a július 19-ei rendezvénynek.

A bor jelentős helyet foglal el az emberiség történelmében, a Biblia világában, az irodalomban és a művészetekben egyaránt. Ősidők óta kíséri az embert, hajdan a gyógyítás fontos eszközeként, de ünnepnapok idején és búfelejtőként is, összekovácsolva a családokat és a közösségeket.

Ezt a különleges élményt kínálták a kürti borászok a vendégek sokaságának, akik a közeli és a távoli régiókból, de a határon túlról is érkeztek a csodás kilátást nyújtó szőlőhegyre.

Hogy a hangulat igazán emelkedetté váljon, kísérőprogramokkal is szórakoztatták a nagyérdeműt. Három színpad adott teret a zene szerelmeseinek, köztük volt a Felvidéki Jazz Land, Peter Adamov, Marek Kutnár – Sematam és sokan mások. Volt gyermeksarok, kézművesek mutatkoztak be és népművészeti műsorokra is sor került.

A kürti szőlőhegy öt pincesorának 180 pincéje között sétálva térhetett be egy-egy pincészetbe a szemlélődő, és kóstolhatta meg a borosgazdák kínálta nedűt.

Mindezek mellett a különleges hangulatú utcácskákon az ínyencek udvarai várták a vendégeket finom falatokkal, helyi jellegzetes ételekkel.

A kürti szőlőhegy az ősök áldozatos munkáját dicséri, melyet az új generáció jövőbe tekintően folytat. A páratlan hangulatú, festői szépségű szőlőhegy, a jó levegő, a vendégszeretet és a kínálatok színes palettája tette különleges élménnyé a nagy népszerűségnek örvendő rendezvényt, amikor a borosgazdák nemcsak a pincék kapuit, de az emberi szíveket is nyitogatták vendégszeretetükkel és a szőlőhegy nedűjével.

Berényi Kornélia/Felvidék.ma