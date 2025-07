A közgazdász szerint az Európai Zöldmegállapodás Oroszországot hozza helyzeti előnybe

Az Európai Bizottság 2019. december 11-én mutatta be új klíma- és energiapolitikai csomagját, az Európai Zöldmegállapodást (European Green Deal). A kezdeményezést Ursula von der Leyen EB-elnök és Frans Timmermans EB-alelnök „Európa holdra szállásaként” jellemezték, méltányos és igazságos zöldátállást ígérve. A valóságban azonban átgondolatlan zöldmegállapodás hozzájárult az utóbbi évtized legsúlyosabb energiaválságának kialakulásához és érdemben nem tudta csökkenteni az európai károsanyag-kibocsátást sem, miközben mindennek az árát a lakossággal fizettetik meg.

Lukás Kovanda, a Trinity Bank vezető közgazdásza szerint a zöldmegállapodás megvalósítása még csak a kezdeteknél tart, de már komoly hátrányait érezhetjük. Ahogy a közgazdász rámutatott, idei következményei közé sorolható a spanyolországi áramszolgáltatás összeomlása, Csehország történetének legnagyobb áramkimaradása, közel 12 ezer holland vállalat hiábavaló várakozása az elektromos áramszolgáltatáshoz való csatlakozásra, illetve öt új adó, amelyet az EU a tagországok számára kötelezővé tesz, nevezetesen a benzinre, a dízelre, a fűtésre, a szén-dioxid-kibocsátásra és az elektromos hulladékra kivetett adók.

Kovanda meggyőződése, hogy azok, akik jelenleg ideológiai elvakultságból ragaszkodnak a zöldmegállapodás egyre ambiciózusabb formájához, valójában Oroszország érdekeit szolgálják, miközben a zöldmegállapodás támogatói ennek az ellenkezőjét állítják. A közgazdász kifejtette, miért tévednek.

„Az EU az elmúlt években már a zöldmegállapodás nélkül is jelentős mértékben képes volt leválni az orosz energiaellátásról. A világon egyetlen más gazdaság sem szorgalmaz ilyen gyors elszakadást a fosszilis tüzelőanyagok használatától, amelyet a zöldmegállapodás szorgalmaz. Az EU ezzel tönkreteszi iparának globális versenyképességét, beleértve a fegyveripart is, amivel ugyancsak Oroszországnak kedvez. Kína komoly hasznot húz a fosszilis tüzelőanyagok megújuló energiával való helyettesítéséből, például a napelemek vagy elektromos akkumulátorok szállítójaként, miközben gyakorlatilag Oroszország szövetségese. Oroszország valóban kompromisszummentes elrettentése csak kompromisszummentes fegyverkezéssel lehetséges. A zöldmegállapodás gyengíti a hatékony fegyverkezés lehetőségeit. Még ha sikerrel is járna, és az EU energetikai szempontból függetlenné és teljesen „zölddé” válna, ez a folyamat évtizedekig is eltartana. Ez idő alatt Oroszország és szövetségese, Kína kihasználja az EU iparának és fegyverzetének alapvető gyengülését, így potenciálisan egyre komolyabb egzisztenciális fenyegetést jelentenének az Európai Unióra ” – fejtette ki Kovanda.

Szerinte a zöldmegállapodás nem gazdasági reform, hanem az EU lakosságának tömeges átnevelésére irányuló program a megélhetési költségek mesterséges növelésével.

Kovanda szerint csak 2030-ra a zöldmegállapodás annyiba fog kerülni Csehországnak, amennyiből legalább 6 új atomerőművi blokkot tudna építeni.

„Tényleg jó úton járunk?” – tette fel a kérdést. Véleménye szerint legalábbis gazdasági szempontból logikus lenne, hogy az EU felfüggesztené az összes új klímavédelmi intézkedését, és csak akkor folytatná a megvalósításukat, ha más gazdaságok, élükön Kínával és az Egyesült Államokkal, hasonló ütemben zöldítenék a saját iparágaikat.

NZS/Felvidék.ma/SITA