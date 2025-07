Nyitra megye idén mintegy 600 ezer euró támogatást irányít a Lévai járásba

Nyitra Megye Önkormányzata az idei évben is jelentős forrásokat nyújt a régióknak és a civil szférának. A kultúra, sport, idegenforgalom, műemlékvédelem és területfejlesztés területén közel 600 ezer euró jutott el közvetlenül a Lévai járás településeihez – ebből a Garam mentére 152 ezer euró vándorol, az Ipoly mentére pedig 105 182 € – tájékoztatott Csenger Tibor, Nyitra megye alelnöke.

Az alispán részletes tájékoztatást nyújtott az egyes tématerületekről:

A műemlékvédelmi pályázatokra mintegy 55 ezer eurót osztottak szét 15 eredményes pályázó között. Ebből folytatódhatott például a zselízi Esterházy-mauzóleum restaurálása is.

A kulturális támogatásokra összesen 245 000 euró állt rendelkezésre, ebből a Lévai járásba 39 769 euró jutott, konkrétan a zselízi régióba 10 700, az ipolyságiba pedig 7750 euró lakosságarányosan. Zselízre 4900 euró érkezik ebből.

A sporttevékenységek dotálására 52 500 eurós kerete volt idén Nyitra Megye Önkormányzatának. Összesen 91 pályázat érkezett be a Lévai járásból 50 660 euró értében. A rendelkezésre álló keret azonban csak 8522 ezer euró volt a Lévai járás területére, azon belül is 2547 euró Zselíz, 1890 euró pedig Ipolyság térségébe, ahol 16 pályázó részesült támogatásban.

Az idegenforgalomra a megye idén 52 500 eurót különített el, ebből a Lévai járás részére 8522 euró jutott, amin 10 pályázó osztozott.

Az új pályázati modellből, a Területfejlesztési Programból, amelynek keretében minden település 5000 eurót nyer, idén 440 ezer euró irányult a Lévai járásba (a zselízi körzetbe 125 000 euró, az ipolyságiba 90 000 euró).

Továbbá a megye területén lévő sportklubok infrastrukturális támogatására is jelentős összeget biztosítanak a képviselők a megyei költségvetésből. A Lévai járásban lévő klubok közül 16 nyújtott be támogatási igényt, amire 52 800 eurót biztosítottak (a zselízi körzetbe 7650 euró, az ipolyságiba 3650 euró).

– summázta az alispán.

Hozzátette: „Nagyon fontosnak tartom ezeket a forrásokat is, melyeket a régióinkba tudunk közvetlenül irányítani. Immáron a második ciklus óta kiegyensúlyozott ezeknek a támogatásoknak a mértéke, így nem érhet senkit sem hátrány”.

„Sajnos a pénzügyi kerete volt már jobb is a megyének, de meggyőződésem, hogy ezeken a támogatásokon a költségvetésben nem szabad spórolni, mivel ezek az aktivitások nagyon fontos mozgatórugói a régiónk civil szférájának és életének. Látszik ez abból is, hogy egyre nagyobb az érdeklődés is a pályázók részéről”