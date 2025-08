A magyarság megmaradásának záloga az értelmiség és azon belül is a pedagógus

Ünnepélyes keretek között nyitották meg a 33. Jókai Mór Nyári Egyetemet Komáromban, a Tiszti pavilon dísztermében augusztus 4-én délelőtt. Az e héten zajló nyári egyetemre mintegy 120 hazai, magyarországi pedagógus érkezett, illetve a teljes Kárpát-medencéből, de még Angliából is vendégül látják a magyar pedagógusokat a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége legrangosabb szakmai rendezvényén.

Az ünnepélyes megnyitón Czibor Angelika, az SZMPSZ Komáromi Területi Választmányának elnöke köszöntötte Balatoni Katalint, a magyar kormány miniszterelnöki biztosát, Kiss Dávidot, az Oktatási Hivatal Elnöki Kabinetjének főosztályvezetőjét, Szebelédi Katát, a Pozsonyi Nagykövetség titkárát, a Kárpát-medencei pedagógusszövetségek elnökeit, Komárom polgármesterét, Keszegh Bélát, valamint a kisebbségi kormánybiztost, Horony Ákost; illetve több szakmai szervezet, civil társulások megjelent képviselőit, mint a Felvidék.mát is működtető SZAKC elnökét és igazgatóját, Somogyi Alfrédot és Hideghéthy Andreát, illetve a Magyar Szövetség elnökét, Gubík Lászlót, valamint a Selye János Egyetem rektorát, Tóth Jánost és a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem dékánját, Szekeres Lászlót.

Fekete Irén, az SZMPSZ országos elnöke köszöntőjében elmondta, a nyári egyetem a korábbi évekhez hasonlóan aktuális témákat ölel fel: mentálhigiéné és a kiégés megelőzése, konfliktuskezelési technikák, az ADHD-s diákok támogatása, a mesterséges intelligencia oktatásban betöltött szerepe, zeneoktatás, szövegértés-fejlesztés, valamint művészeti nevelés témakörökben, amelyek együtt rajzolják ki a jövő iskoláját. Hangsúlyozta, a különböző szakcsoportok célja, hogy gyakorlatorientált, inspiráló módon támogassák a pedagógusok szakmai fejlődését, szem előtt tartva a jelenkor oktatási kihívásait. Elhangzott az is, hogy az SZMPSZ Nyári Egyeteme nem csupán a szakmai fejlődés fóruma, hanem találkozási pont is, amely lehetőséget nyújt az eszmecserére, a kapcsolódásra és a közösségi élményre. „Olyan alkalom, amely évről évre megerősíti a pedagógushivatás értékét és szerepét a felvidéki magyar közösségben” – fogalmazott.

Balatoni Katalin miniszterelnöki biztos köszöntőjében arra mutatott rá, hogy a nyári egyetemek nemcsak szakmailag segítik a pedagógusokat, de szólnak a közösség erejéről, a jövőbe vetett hitről, a jövő nemzedéke felnevelésének felelősségéről is. Mint mondta, a magyar kormány elkötelezett abban, hogy támogassa azokat a kezdeményezéseket, amelyek az oktatás színvonalát emelik és egyben megerősítik a külhoni magyar közösségeket. Hangsúlyozva az SZMPSZ stratégiai partnerségét, úgy fogalmazott, az anyaország nem kívülről akarja segíteni, de együtt dolgozik azokkal, akik magyar gyermekeket tanítanak, nevelnek. Emellett felhívta a figyelmet arra is, hogy a külhoni magyar pedagógusok is jogosultakká váltak a magyarországi pedagógusigazolványra – a megbecsülés és az összetartozás kifejezésének gesztusaként. „A magyarság megmaradásának záloga az értelmiség és azon belül is a pedagógus” – jelentette ki. Magyarország kormánya nevében megköszönte a határon túli magyar pedagógusok munkáját, az SZMPSZ szervezőmunkáját.

A nyári egyetemnek otthont adó város, Komárom polgármestere, Keszegh Béla, köszöntőjében rámutatott, hogy a felvidéki magyar közösség száma 1994 óta csökken, a korfa öregszik, egyre kevesebb gyermek születik, ami egyúttal azt is jelenti, hogy iskolákat és óvodákat kell bezárni. Mint mondta, ehhez igazodni kell, és a felvidéki magyar közösség megmaradását a jó, elérhető, minőségi oktatás határozza meg. „Fontos, hogy erről beszéljünk és az oktatás esetében is meghatározzuk a jövőképünket, hová szeretnénk eljutni, hol szeretnénk látni a szlovákiai magyar közoktatást tíz év múlva” – mondta.

Az ünnepi megnyitó első előadója László Ferenc történész volt, aki Jókai és a nők című szórakoztató és rendkívül lebilincselő előadásában a a kétszáz éve született írófejedelem életében a legfontosabb szerepeket betöltő asszonyokról, az édesanyjáról, első szerelméről, Asztalos Etelkáról, első hitveséről, Laborfalvi Rózáról és második feleségéről, Nagy Belláról és azok Jókaihoz fűződő kapcsolatáról mesélt.

Rövid szünetet követően Kiss Dávid, a magyar Oktatási Hivatal főosztályvezetője köszöntötte a nyári egyetem résztvevőit, majd Olláry Ildikó, az SZMPSZ szervezési és programkoordinátora bemutatta az egyes szakcsoportok vezetőit. Ezután Tomoly Róbert, a füleki gimnázium tanára adott elő a mesterséges intelligenciáról, majd az ünnepi megnyitót Csenteris András szakjogász, a mesterséges intelligencia szabályozási, jogi és etikai kérdéseiről szóló előadása zárta.

Az eseményen közreműködött Nátek Eszter és Ördögh Zsófia, a Selye János Gimnázium diákjai, az ógyallai Feszty Árpád Alapiskola diákjai, valamint Fekete Vince és Lohner Mónika, a komáromi Művészeti Alapiskola tanárai. Az ünnepség a Szózat eléneklésével ért véget.

A nyári egyetem résztvevőit a következő napokban a rendezvény társszervezője, a komáromi Eötvös Utcai Alapiskola tantermeiben hét szakcsoport várja az alábbi témakörökben: mentálhigiéné és a kiégés megelőzése, konfliktuskezelési technikák, az ADHD-s diákok támogatása, a mesterséges intelligencia oktatásban betöltött szerepe, zeneoktatás, szövegértés-fejlesztés, valamint művészeti nevelés.

Szalai Erika/Felvidék.ma