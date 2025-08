Borászok találkozója a testvértelepülési kapcsolat erősítése jegyében

Formálisan már csaknem két évtizedre tekint vissza Bátorkeszi és a Győr-Sopron- Moson megyében található Bakonyszentlászló kapcsolata.

A történet a két település labdarúgóinak kapcsolatfelvételével kezdődött, akik rendszeresen összemérik erejüket egy-egy barátságos mérkőzésen. A két község önkormányzatainak hivatalos kapcsolatfelvételét 2000 őszén a magyarországiak kezdeményezték, akkor leginkább a kultúra terén kezdődött el az együttműködés; a sportolók mellett a kultúra barátainak találkozói is egyre gyakoribbá váltak. E folyamatnak volt jelentős állomása az önkormányzat és a Csemadok közös rendezésében megvalósult nótaest, amelyen a bátorkeszi és a bakonyszentlászlói nótaénekesek is felléptek.

Aztán 2005-ben elhárult az utolsó akadály is az önkormányzati szintű kapcsolatfelvétel elől. Az erről szóló dokumentumokat a nyári falunapokon írták alá ünnepélyesen azzal a céllal, hogy a határon átívelő együttműködés lehetőséget teremtsen arra is, hogy a különböző gazdasági jellegű uniós programok kínálta lehetőségekkel is éljenek.

A Bakony szívében található testvértelepüléssel már a borászok is felvették a kapcsolatot, aminek bizonyítéka, hogy a bakonyszentlászlói Kertbarátok Köre és a Szegab Polgári Társulás borászai évente látogatják egymást.

Az egyik évben Bakonyszentlászlón, a következő évben Bátorkeszin találkoznak a szőlészek és borászok, bízva abban, hogy a jó bor és a hasznos tapasztalatcsere a jövőben sem szakad meg.

Ebben az évben a két település borászainak hagyományos találkozójára Bátorkeszin került sor, ahol a vendégeket Gyöpös István, a Szegab Polgári Társulás elnöke fogadta és köszöntötte.

A program Búcson folytatódott. Elsőként a vendégek megtekintették a Népviseletes Babák Házát, ahol Szobi Eszter köszöntötte a vendégeket. A vendégek ezt követően a Karkó Pincészetet látogatták meg, ahol megismerkedhettek a búcsi szőlőtermesztés sikereivel, gondjaival, majd a Bortemplomban megkóstolták a pincészet borait, Karkó János polgármester-borász vezetésével.

„Szükség volt tehát egy olyan helyre, ahol autentikus környezetben, mégis kényelmesen lehet megtartani a programot akár 50-60 ember számára” –tájékoztatta a vendégeket Karkó János. „A pince Kardos Kálmán építészmester keze nyomát dicséri. A méreteket mi határoztuk meg, ugyanis az alapokat mi raktuk le. Innen kezdve az építészmester a saját elképzelése szerint építette meg a Bortemplomot. A kovácsolt csillárokat és a fáklyalámpákat is kézműves mester készítette” – tette hozzá.

A Bortemplom elnevezés akkor pattant ki a fejéből, amikor az építési munkálatokat figyelte. Az építés közben egyre több boltív és kupola rajzolódott ki, melyek egy templom képét adták neki vissza. Ezt csak tetőzte, hogy a 6 méter széles és 22 méter hosszú helyiség valóban egy templom hajójára hasonlít. A pinceszerű építmény a föld alatt van, egy partba építve. Olyan téglából készült, amit emberek nagyon sokáig nem láttak. Ezt egy magyarországi cég tette lehetővé, amely régi malmok, kúriák lebontásából származó téglák újrafelhasználásával foglalkozik. A téglák jelzettek, nagyon régiek.

A Bortemplom valóban nagyon egyedi, mivel a legközelebbi hasonló építmény a magyarországi Sátoraljaújhelyen, Búcstól több mint 300 kilométerre található.

Karkó János bővebben is kifejtette, miben rejlik a hely különlegessége: „Szerintem már a megjelenése különleges, történelmi hangulata van. Olyan, mintha több száz évvel ezelőtt épült volna. Az akusztikája pedig fantasztikus. Akár koncertteremnek is alkalmas lenne. A beszédet mikrofon nélkül is nagyon jól hallani még az utolsó sorban is. Különlegessége az is, hogy a benti hőmérséklet nagyon kellemes. Télen a hidegről a melegre, nyáron a melegről a hidegre jöhetünk be. A borkóstolók szempontjából az is fontos tulajdonsága a teremnek, hogy amikor átkerülnek ide a bemutatásra kerülő borok a borospincéből, nem változik meg a hőmérsékletük. Nálunk megvan a templomi hangulat, viszont polgári esküvőt tartunk. A polgármester kéznél van” – magyarázta.

Az este folyamán egy kötetlen találkozó is megvalósult, egy borkóstoló keretében, amelyre a Szentlászló dűlőben található Gyöpös Pincészetben került sor, amelyen már részt vett a község polgármestere, Labancz Roland is, aki beszédében kiemelte, hogy mennyire fontos élettel megtölteni a testvértelepülési kapcsolatokat, és erre kiváló alkalom a borkóstoló is. Ezután a települések képviselői köszöntötték a résztvevőket, kiemelve szintén az összetartozás fontosságát.

A házigazda bemutatta röviden pincészetét. Elmondta, mintegy félhektárnyi területen, többgenerációs családi hagyományt követve épült. Gyöpös István a 80-as évek elejétől kezeli a kis szőlőhegyi „birtokot“. A szőlőtermesztés és borkészítés iránti szeretete megihlette a fiatalabb generációt is, jelenleg fia, István és veje, Mészáros Zoltán segítik a munkáját. Az érdeklődők az idei találkozón megkóstolhatják a pincészet Fehér burgundi, Olaszrizling, Zöld veltelíni, Sauvignon blanc, Chardonnay borait, Kékfrankos roséját, valamint André és Szentlőrinci vörös borait.

A kötetlen beszélgetések során pedig tapasztalatcserére is sor kerülhetett a borászok között.

A következő évben Bakonyszentlászlón találkoznak a szőlészek és borászok.

Miriák Ferenc/Felvidék.ma