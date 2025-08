Magyar Szövetség: a mentőállomások üzemeltetésére kiírt pályázatot meg kell ismételni

Elfogadhatatlan, hogy milliárdos nagyságrendű döntések szülessenek zárt ajtók mögött, érdemi szakmai egyeztetés nélkül – vélekedik a Magyar Szövetség a mentőállomások működtetésére kiírt pályázatok kapcsán. Átláthatatlan, szakszerűtlen, zárt ajtók mögött előre meghozott döntés, újabb közbeszerzési színjáték történt a régi, jól bevált forgatókönyv alapján.

Az egészségügyi miniszternek a mentőállomások üzemeltetésére kiírt 2 milliárdos közbeszerzése kísértetiesen emlékeztet arra a pályázati eljárásra, amelyet a kulturális minisztérium egy héttel ezelőtt folytatott le a nyilvánosság és a szakma teljes kizárásával.

Az egészségügyi minisztérium sem hozta nyilvánosságra a pályázókat elbíráló bizottság tagjainak nevét és szakmai önéletrajzát, de a pályázó cégek listáját sem erősítette meg.

Viola Miklós, a párt egészségügyi szakpolitikusa szerint a közbeszerzés súlyos kérdéseket vet fel, hiszen minden jel arra utal, hogy a mentőautók beszerzéséről már a kiírás előtt döntöttek.

„Az előre leosztott lapok és a közbeszerzési eljárás formális volta ellehetetleníti az érdemi versenyt, pedig egyáltalán nem mindegy, hogy az állomásokat ki működteti, ahogy az sem, hogy be tudja-e biztosítani a törvényben előírt feltételeket. Úgy gondolom, hogy most sem reménykedhetünk abban, hogy ebből a mintegy kétmilliárd euróból az elkövetkező hat évben gyorsabb vagy hatékonyabb sürgősségi ellátást kapjunk” – nyilatkozta Viola, aki azt is nehezményezi, hogy

a mentőállomások száma csupán minimálisan változik, és ebből az egészségügyre szánt hatalmas összegből a magyarlakta régiók kórházai semmilyen részesedést sem kapnak.

„Az éppen hatalmon lévő politikai garnitúra már több mint két évtizede ugyanúgy jár el. Hatévente átláthatatlan, előre lezsírozott közbeszerzésekkel osztogatja a közpénzeket, holott egyáltalán nem mindegy, hogy vészhelyzetben mikor és milyen segítség érkezik” – fogalmazott a magyar párt szakpolitikusa.

A Magyar Szövetség szerint a mentőállomások üzemeltetésére kiírt pályázatot meg kell ismételni.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma