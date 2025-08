Ukrajnában államilag intézményesített gyakorlat az állampolgárok agyonverése

A brutalitásig fajuló erőszakos kényszersorozás, emberek elrablása fényes nappal a nyílt utcán, családok szétszakítása és megnyomorítása, emberek agyonverése. Mi ez? Napi gyakorlat ideát a szomszédban, s még ennél is jelentéktelenebb „kellemetlenség” odaát Brüsszelben, ahol mindenki félrefordítja a fejét. Ha a velünk élő múlt, a Beneš-dekrétumok nem lehettek akadálya egy ország EU-tagságának, akkor a háborús pokol, annak minden mocskával együtt ugyan miért lenne az?

Nem Sebestyén József tragédiája volt az első és nem is az utolsó eset, amely megmutatta Ukrajnának – ennek a velejéig rothadt, korrupt diktatúrának – az igazi arcát. (Zárójelbe: aki most azzal jönne, hogy „de akkor Oroszország micsoda”, az nyugodtan rothadó diktatúrázza le Oroszországot is, Sebestyén Józsefet mindenesetre az előbbi szovjet utódállamban verték halálra…)

Az ügyet most Ukrajna a maga részéről hivatalosan is lezártnak tekinti: elutasították a nyomozást az agyonvert magyar férfi ügyében. Szijjártó Péter magyar külügyminiszter szerint

az ukránok a kivizsgálás elutasításával „gyakorlatilag elismerték azt, hogy Ukrajnában az emberek megverésével, agyonverésével és halálra verésével járó kényszersorozás egy államilag intézményesített, államilag elfogadott, államilag elrendelt és államilag lebonyolított folyamat”.

Egy civilizált, normális országban azonnal eljárás indulna az eset kivizsgálására – mondja Szijjártó, hozzátéve a lényeget:

„egy ilyen országnak nemhogy az Európai Unióban nincs helye, a civilizált országok közé sem tartozik”.

„És azzal, hogy Brüsszelből egy árva szót nem szóltak a mai napig a kényszersorozások ellen, egy szót nem szóltak azért, mert egy magyar embert, egy európai uniós állampolgárt agyonvertek Ukrajnában a kényszersorozás folyamán, azzal Brüsszel elismeri azt, hogy ők ezt elnézik, ezt jóváhagyják, s Brüsszel hallgatólagos vagy nem hallgatólagos támogatásával zajlik mindez” – folytatta.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy bár már több mint három éve azt kell hallgatni, hogy Ukrajna Európát védi, ez nem igaz.

„Az ukránok nem minket védenek, ugyanis minket nem támadott meg senki. Oroszország megtámadta Ukrajnát. Ez kétségtelen tény. Ukrajna védekezik. Ukrajna magát védi hősiesen, nyilvánvalóan, hiszen egy nála jóval nagyobb országgal szemben vív háborút, jelentős nyugati segítséggel persze” – húzta alá.

„Ukrajna saját magát védi, a saját területét védi, a saját szuverenitását védi, a saját területi integritását védi. Ehhez nekünk semmi közünk nincs. Mi nem állunk támadás alatt, minket nem kell megvédeni. Ezt azért mondják, mert próbálnak

egy olyan lelkiállapotot előidézni Európában, hogy mindenki ilyen lelki kötelezettségének érezze, hogy Ukrajnát igenis támogatni kell, s próbálnak előállítani egy lelkiismeret-furdalásos helyzetet”.

szd/Felvidék.ma/mti