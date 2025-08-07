Home Itt és Most A kormánypárti képviselők nem vettek részt az alkotmányjogi bizottság ülésén
Így az elmaradt

Fotó: TASR/Jaroslav Novák

Kevés képviselő jelent meg, ezért határozatképtelenség miatt elmaradt csütörtökön a parlament alkotmányjogi bizottságának ülése, melyen az Európai Bizottság Szlovákiával kapcsolatos jelentése és a tavalyi Btk.-módosítás hatása lett volna a téma.

Az ellenzék kezdeményezte a rendkívüli ülést és meghívta Boris Susko (Smer-SD) igazságügyi minisztert is. Susko megjelent ugyan, s az ellenzéki képviselők szerettek volna legalább nem hivatalosan beszélni vele, de erre nem került sor.

Az ellenzék bírálja Suskót, amiért nem hajlandó ezekről a témákról tárgyalni. „A bizottság határozatképtelen volt, de ettől még beszélhetett volna velünk a miniszter, hivatalos állásfoglalás elfogadása úgysem volt tervben. Megválaszolhatta volna a kérdéseket, hiszen ezek  nemcsak minket nyugtalanítanak, hanem országszerte rengeteg embert” – mondta Branislav Vančo, a PS képviselője.

Bírálták azt is, hogy a kormánypárti képviselők nem jelentek meg, így blokkolták az ülés megnyitását. František Mikloško (KDH) szerint a kormánypártok egyszerűen ignorálják a bizottsági üléseket.

„Vagy kimerítik őket a belső csatározásaik, vagy a kommunista módszer alkalmazásáról van szó, azaz egyáltalán nincs szükség parlamenti ellenzékre” – tette hozzá.

Ondrej Dostál (SaS) azt üzente a koalíciónak, nem tudják elhallgattatni őket, újra meg újra megpróbálják megnyitni az ülést.

Az ellenzék bírálja a minisztert is, szerinte a jogállam felszámolásán dolgozik, ezt igazolja az Európai Bizottság szlovák jogállamiságról készült jelentése is. Emellett nő a korrupció és több a lopás. „Susko és Robert Fico (Smer-SD) számára az igazságszolgáltatás nemkívánatos jelenség Szlovákiában” – mondta Rastislav Krátky (Slovensko, Za ľudí, KÚ).

TASR/Felvidék.ma

