A vízügyi törvény módosításának tervezete ellen tiltakozik a Magyar Szövetség

Petíciót indít a felvidéki magyar párt, mivel úgy gondolják, a törvénytervezet nem a környezetet vagy a vizet védi, hanem a vidéken élőket bünteti. Ha augusztus 8-ig ötszázan aláírják a petíciót, Tomáš Taraba miniszter és a szaktárca nem kerülheti meg a Magyar Szövetség szakmai javaslatait.

„Vidéken élni nem bűn“ – fogalmaznak közleményükben, a petíciót, amelyben megfogalmazzák javaslataikat, a józan szabályozás érdekében indítják. Azt szeretnék, hogy ne legyen tilos, ami eddig természetes volt. A tárcaközi egyeztetésre bocsátott módosító javaslat ugyanis jelentősen korlátozná a vidéken és kisvárosokban élő embereket, kisvállalkozókat, földtulajdonosokat, de még a horgászokat is.

A környezetvédelmi tárca javaslata szerint az állam a kúttal rendelkező ingatlanokat az ivóvíz védelmét szolgáló területté nyilváníthatná, s ún. ivóvízbázis-védő övezeteket jelölhetne ki, ahol az ivóvíz biztonsága érdekében bizonyos tevékenységeket korlátozhatna vagy be is tilthatna.

Megtiltathatná a háztáji állattartást, a permetezést, a parkolást, vagy az autómosást.

Ez az értelmetlen szabályozás gyakorlatilag ellehetetlenítené a hagyományos vidéki életformát. Különösen ott lenne súlyos a helyzet, ahol nincs közműves vízellátás, és az emberek kútvízzel öntöznek, saját kútjukból látják el a háztartás vízigényét.

Ott, ahol a kút az egyetlen vízforrás, a szabályozás miatt akár teljesen le kellene mondaniuk a kertgondozásról és az állattartásról –

fogalmaznak.

A törvénytervezet szerint azoknak a kisvállalkozóknak, akik saját kutat használnak – például egy kisbolt, hentes, kertészet vagy autószervíz –, vízmérőt kellene felszerelniük, emiatt több adminisztrációval is számolniuk kellene. Az új kötelezettségek miatt tovább emelkednének az árak.

A törvénytervezet arra is lehetőséget adna, hogy vízügyi beruházások esetén az állam kisajátítsa a magántulajdonban lévő földeket. Azt szeretnénk elérni, hogy ezekben az esetekben ne hivatkozhassanak a Beneš-dekrétumokra.

A javaslat azt is előírná, hogy a vízpartokat, gátakat és tavakat ezentúl csak külön engedéllyel lehessen megközelíteni. Ez súlyosan sértené a horgászok, gazdák és földtulajdonosok jogait, hiszen az eddig szabadon használt utakhoz való hozzáférés a hivatalok jóindulatától függene.

A Magyar Szövetségben úgy vélik,

a vízügyi törvény módosításának tervezete ebben a formában nem a környezetet védi, hanem a vidéket bünteti.

Petíciót indítunk, mert azt szeretnénk, hogy a jogszabálytervezet társadalmi egyeztetésére benyújtott szakmai javaslatainkról érdemben tárgyalhassunk a környezetvédelmi tárcával.

Észrevételeiket négy alapelv mentén fogalmazták meg:

ne terheljék tovább a kisvállalkozásokat,

a kút ne legyen az államé,

a földtulajdon ne legyen politikai alku tárgya,

a vidéki élet ne legyen luxus.

Ha ezzel Ön is egyetért, kérik, aláírásával támogassa a petíciót annak érdekében, hogy a törvény felülírja a józan észt – áll a sajtóközleményben.

A petíciót IDE kattintva lehet elérni és aláírni, a tárcaközi egyeztetés alatt álló törvénytervezet linkje pedig ITT érhető el. A petíciós bizottság tagjai: Nagy József és Pálinkás Évi, a Magyar Szövetség elnökségi tagjai és Pék Pál, a Fenntarthatóbb Duna Mentéért Egyesület elnöke.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma