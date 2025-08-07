Taraba reagált a nemzeti parkokban végzett tarvágással kapcsolatos bírálatokra

Jelenleg 24 fűrészteleppel van szerződése az államnak a nemzeti parkok 50 kilométeres körzetében, a jelenlegi ellenzék kormányzása alatt csak öttel volt – reagált a közösségi hálón Tomáš Taraba (SNS-jelölt) környezetvédelmi miniszter az ellenzéki bírálatokra, hogy a kitermelt fát exportálják, ahelyett, hogy a helyi fatelepeknek adnák feldolgozásra.

„Megállapítottam, hogy jelenleg 24 helyi fűrészteleppel van szerződés a nemzeti parkok 50 kilométeres körzetében. Amikor az SaS kormányon volt, öt ilyen szerződés létezett” – mondta.

A további ellenzéki kritikára, hogy a nemzeti parkokban tarvágást végeznek, Taraba azzal reagált, hogy ezt a fakitermelési módszert még 2023. január 14-én, tehát az előző kormány idején hagyták jóvá.

„Nem a környezetvédelmi minisztérium az első számú fakitermelő az országban. Részünkről ez teljesen mellékes tevékenység, és főleg a beteg fákra vonatkozik” – zárta Taraba.

TASR/Felvidék.ma