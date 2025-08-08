Home Régió Kassán megújul a pszichiátriai pavilon – közel 8,6 millió eurós beruházásra készül az egyetemi kórház
Kassán megújul a pszichiátriai pavilon – közel 8,6 millió eurós beruházásra készül az egyetemi kórház

BN
BN
Illusztrációs felvétel (Fotó: TASR)

A kassai Louis Pasteur Egyetemi Kórház (UNLP) átfogó korszerűsítést tervez a pszichiátriai pavilon épületében – derül ki a Közbeszerzési Hivatal (ÚVO) közlönyében megjelent felhívásból. Az intézmény a napokban indította el a közbeszerzési eljárást, a beruházás becsült értéke közel 8,56 millió euró.

A kórház közleménye szerint a pszichiátriai osztály rekonstrukciójának célja a kórházi körülmények javítása, elsősorban az egy szobában elhelyezett betegek számának csökkentésével és önálló szaniterhelyiségek kialakításával.

„A cél a pszichiátriai ellátást nyújtó intézmény biztonsági rendszerének optimalizálása, valamint a betegek megbélyegzettségének csökkentése”

– áll az intézmény tájékoztatásában.

A közbeszerzési dokumentáció szerint a beruházás a VII-es pavilon, valamint annak meglévő aulablokkja modernizálására irányul. A felújítással olyan műszaki és működési feltételek kialakítása a cél, amelyek biztosítják a pszichiátriai klinika biztonságos működését, és javítják a higiéniai és üzemeltetési normákat.

A kivitelezési munkálatok várhatóan körülbelül hat hónapot vesznek igénybe.

A projekt finanszírozása a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Terv (Plán obnovy a odolnosti) forrásaiból történik.

BN/Felvidék.ma/TASR

