Színekbe zárt gyász – az Andrássy-mauzóleum csendje Krasznahorkaváralján

A krasznahorkaváraljai temető parkjában, a híres vár alatti lankán áll a pompás szecessziós síremlék, amely gróf Andrássy Dénes és felesége, Hablawetz Franciska nyughelyéül szolgál. A rotundaszerű mauzóleumot a gróf 1904-ben építtette a müncheni mesterekkel elhunyt hitvese emlékére – olyan nemes egyszerűséggel és fájdalmas szeretettel, amely ma is átsugárzik a márványfalakon.

Az épület különleges hangulata már kívülről megérinti a látogatót: egyiptomi és ravennai elemek keverednek benne, bejárata fölött az Andrássy-címer domborműve látható. Belül a carrarai márványból faragott szarkofágokon a házaspár portréi idézik fel a múló idő méltóságát. A kupolát aranyfüsttel bevont velencei üveg, az ablakokat csiszolt achátlapok díszítik.

A hatezer színes márványdarabból álló mozaikoltár Szent Franciskát ábrázolja.

Az építkezés költsége elérte az egymillió aranykoronát, de a legendák szerint a számlákat a gróf a befejezés után elégettette – mert nem az összeg, hanem az emlék volt számára a fontos. A mauzóleum parkját ma is őrzi a család kedvenc tacskójának bronzszobra, Stróbl Alajos alkotása.

A gyermektelen grófi pár jótékonyságáról is híres volt.

Házasságuk – minden társadalmi konvenciót felrúgva – mély szereteten alapult.

Ennek végső lenyomata ez a síremlék, amely méltó emléket állít a hűségnek, az építőművészetnek – és egy letűnt világ csendes szépségének.

