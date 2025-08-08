Home Képriport Színekbe zárt gyász – az Andrássy-mauzóleum csendje Krasznahorkaváralján
Képriport

Színekbe zárt gyász – az Andrássy-mauzóleum csendje Krasznahorkaváralján

Bartalos Nikolas
Bartalos Nikolas
Fotó: Bartalos Nikolas/Felvidék.ma

A krasznahorkaváraljai temető parkjában, a híres vár alatti lankán áll a pompás szecessziós síremlék, amely gróf Andrássy Dénes és felesége, Hablawetz Franciska nyughelyéül szolgál. A rotundaszerű mauzóleumot a gróf 1904-ben építtette a müncheni mesterekkel elhunyt hitvese emlékére – olyan nemes egyszerűséggel és fájdalmas szeretettel, amely ma is átsugárzik a márványfalakon.

Az épület különleges hangulata már kívülről megérinti a látogatót: egyiptomi és ravennai elemek keverednek benne, bejárata fölött az Andrássy-címer domborműve látható. Belül a carrarai márványból faragott szarkofágokon a házaspár portréi idézik fel a múló idő méltóságát. A kupolát aranyfüsttel bevont velencei üveg, az ablakokat csiszolt achátlapok díszítik.

A hatezer színes márványdarabból álló mozaikoltár Szent Franciskát ábrázolja.

Az építkezés költsége elérte az egymillió aranykoronát, de a legendák szerint a számlákat a gróf a befejezés után elégettette – mert nem az összeg, hanem az emlék volt számára a fontos. A mauzóleum parkját ma is őrzi a család kedvenc tacskójának bronzszobra, Stróbl Alajos alkotása.

A gyermektelen grófi pár jótékonyságáról is híres volt.

Házasságuk – minden társadalmi konvenciót felrúgva – mély szereteten alapult.

Ennek végső lenyomata ez a síremlék, amely méltó emléket állít a hűségnek, az építőművészetnek – és egy letűnt világ csendes szépségének.

Bartalos Nikolas felvételei

Bartalos Nikolas/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

A barsbaracskai kastélynapok képeken

Az Ipolysági Szalon csoportos tárlata képeken

Barangolás Bártfafürdőn – a gyógyulás és nyugalom völgye

Felvidéki értékek a Néprajzi Múzeum állandó kiállításában

Elfelejtett mesterségek – szappan- és mézeskalács-díszítés

Balogh Gábor emléktáblájának avatása képeken

Séta a Szent Borbála hídon

Látogatás a martonvásári Óvodamúzeumban

A Gömöri Kézműves Vásár képekben

Míves – kiállítás Palócország kézműves kincseiből

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma