A Julong-hegyi Bárkatemplom építészeti csodája messze hirdeti neved, Uram

Isten útjai valóban kifürkészhetetlenek – a Jézus-hitnek ezzel a 2×2=4 alaptételével mások, én is, sokszor szembesültem. De hogy éppen itáliai engesztelő zarándokutamon jön ez ilyen tömören szembe velem, amit Firenze és Assisi, meg a középkor és a kora-reneszánsz csodáitól elbűvölten járok, Giotto egyszerűen hatalmas freskói előtt.

Vagy a firenzei Szent Kereszt templom elképesztő síremlékei során, az elmúlás és a megmaradás titkairól töprengve, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Dante és Petrarca szellemének igézetében, az Uffizi képzőművészeti világkincseivel betelhetetlen lélekkel, meg Szent Ferenc szeretet-imáitól éteri magasságokba és őzike-közelségbe pásztorolva.

S hogy e kultúrtörténeti révületet valami még meg is tetézheti, erre végképp nem számítottam. Ismét megtörtént, amit Isten elrendelt. A sanghai kínai keresztyén online napilap, a CCD főszerkesztője, Karen Lou testvérem emailje suhant be laptopomra arról, hogy Julong város temploma új buszmegállót kapott. Így az egyre több turista és Isten-csendre vágyó mintegy 1000 protestáns gyülekezeti tag könnyen feljuthat a hegyen épített templomhoz . Mi a különös ebben? Talán az, hogy éppen a kommunista vezetés alatt álló hatalmas digitális birodalomban valamiféle egyházpolitikai gesztus lenne ez? S miért? És ezt világgá híresztelni?

Amint közelebbről megnéztem, mi lehet ennek a háttere, leesett az állam és valósággal megszeppentem: Istent pillantottam meg „munka közben”. Hogyan?

A digitális kor Nóé bárkája világszenzáció

Hogyan lehet megőrizni a zsidó-keresztyén jelképrendszert a posztmodern templomépítészetben? Hogyan lehet visszaadni az embereknek az elveszett paradicsom utáni léthelyzetben, az egyre ridegebbé váló világban a befogadás, az otthonlét, a biztonság alapvető létérzetét? Mitől lehet remélni, hogy az öko-katasztrófák, özönvizek, elképesztő sárlavinák, hegyomlások, erdőtüzek, földrengések, és a világpolitikai krízishelyzetek közben és ellenére fennmaradjon a teremtett világgal és az emberi jövővel kapcsolatos zöld remény? Úgy is, ahogyan azt az egyik legnagyobb kínai város, a Fujian Tartomány Quanzhou városa közelében, a Julong hegyen épült bárkatemplom hat emeletén ez megvalósult.

A befogadás önműködő elektromos bárkakapuján, az alsó, első szinten indulhat el az imazarándoklat, ahogyan a templomlátogatást ők nevezik. A lenyűgözően kivitelezett templomban egyre feljebb, a Paradicsomnak elnevezett legfelsőbb istentiszteleti térig lépcsőn, de liften is fel lehet jutni. A gyülekezeti tagok szemben ülnek a szószékkel, az úrasztalával, s a teljes épületszélességben üvegfallal láthatóvá tett zöld hegyoldallal. A hatalmas kereszt puritán, korpusztalan, mindenki keresztje.

Miként Krisztus is mindenkié: Ő a világ Megváltója, a bűnnel megrontott életű, történelmi vér-, és könnyhordalékkal, özönvízszerű tisztátalanságokkal terhelt emberiségnek csak Ő, egyedül Ő a befogadója, hajója, túlélést, örök életet biztosító kormányosa.

A svájci protestáns templomépítész mérnök, Dr. Dirk U. Moench és csapata által megálmodott, s kivitelezett templom 3000 négyzetméteres alapterületen csodát alkotott. Felfele zarándokolva, a könyváron, az előadó szinten át az imádság és a közösségi lelki alkalmakat kínáló szinteken, a zenei próbáknak helyt adó tereken át jut fel a gyülekezeti tag a legfelsőbb szintre. Ott 1000 személy foglalhat helyet.

Julong városrész a modern kínai fejlődés robbanásszerűen kialakult urbánus kultúráját mutatja, a templomtéri kilátóból rálátás nyílik a toronyházakra, szubtrópusi növényzettel dúslakodó parkokra. Évekkel ezelőtt a kis protestáns közösség presbiterei úgy döntöttek: olyan templomot szeretnének építtetni, ahol az ország legkülönbözőbb vidékéről összeköltözött emberek legyőznék az idegenséget. Emberek között és Isten előtt jó szomszédokká válhatnának. És a turistáknak is lelki menedékhelyet kínálhatnak. A bárka-templom megformálásával a befogadás élménye mellé, az új emberiség krisztusi ígérete mellé a testvéri egység élményesélyét is megteremtették. Amint Pál tanítja:

„Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közel kerültetek Krisztus vére által… ő testében lebontotta az elválasztó falat” (Ef 2,13-14).

Új közösségi, krisztusi identitás építésére vállalkoztak az alapító protestáns kínai testvérek. A bárka a sziklák között és fölött mindennél érzékletesebben, láthatóan fejezi ki az emberi élet buktatói, zátonyveszélyei, kőkemény realitásai között továbbvivő kegyelem bárkájának élet- és jövő kínálatát. Olyannyira, hogy még a városi önkormányzat is igyekszik hozzátenni a magáét: külön óránkénti buszjáratokat biztosít a hegyi bárkatemplomhoz, amit már a modern világ nyolcadik csodájaként is emlegetnek.

A Julong-hegy tetején evangélium hirdető gyöngyszem

A várost 2007-ben kezdték el építeni, a hegyi templom pedig 2019-ben fejeződött be. A helyi média így harangozta be: emlékeztet Nóé bárkájára, Isten mentő, megőrző szeretetére, a teremtett világ egységének megőrzésére. De emlékeztet Jézus Hegyi Beszédére, a boldogmondások jövőetikájára.

„A Julong-hegy tetején igazi gyöngyszem ragyog: Isten szeretetének bárkája”

– jellemzi a városi sajtó az alsó szinten gránittal burkolt, felső szintjén üvegszálas beton panelekkel díszített hatalmas, Istenbe ölelő bárkát, ami idők és korok tengerein célirányosan szeli a körülmények hullámveréseit. A templomtér fantasztikus látványával és térhatásával segít abban is, hogy a jelenlévők az öko-élmény és az igehirdetés szakrális élményerejében, a

Krisztus-központú üzenetek befogadásával átléphessenek a liturgiai vagy felekezeti határokon az egyetemes Krisztus, Megváltó Urunk főpapi imájának lelkületéhez. „Hogy mindnyájan egyek legyenek úgy, ahogyan te, Atyám, énbennem, és én tebenned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem” (Ján 17,20).

Aki belép ebbe a hatemeletes, áhítat ébresztő, imára inspiráló szakrális csodatérbe, az valóságos időutazáson vesz részt.

A téridő korlátain átemelő Szentlélek ajándékozta egyetemes Krisztus-élménybe kerül, az abszolút biztos jövőirányt mutató és iránytartó bibliai alapvetések, igazságok tiszta szellemi levegőjébe kerül. A Krisztus-jelenlét formálta testvéri összetartozás személyes sorsfundamentumul szolgáló meleg közösségében átéli a védelem, átölelés, megtartás alapvető létélményét, és a személyes sorsot megtisztító, felemelő Isten közelségébe kerül. Íme, a szemünk előtt növekedő mustármag a Julong-hegyi bárkatemplom látványában és működésében messze láthatóan kiábrázolódik.

Isten elgondolkodtató jeladása

A Fujian Tartományban felépült bárkatemplom létrejöttében ezrek és ezrek imája is célba jutott. Hiszen Kína nagy misszionálása pontosan ezeken a Tajvannal, Makaóval szembeni tájakon indult meg valamikor. Felekezetileg is nagyon kevert módon:

brit anglikánok, amerikai presbiteriánusok, holland reformátusok, spanyol, francia, portugál katolikusok szórták az Ige magvait. Olykor egymás ellenében is.

Isten gyógyító, szelíd humora és nagy, erős, minden viszályt legyőző szeretete a digitális kor kommunista Kínájában valósította meg ezt a templomcsodát. Ez több, mint elgondolkodtató. Keresztyénüldözések sziklái, zátonyai között, császári és népvezéri diktátumok elnyomásában, ha kellett, a földalatti kisközösségekben vitte tovább egyháza, elhívott népe ügyét. Ma és holnap hegyen épített gyöngyszemként hirdeti a bárka templom: Isten soha nem adja fel ember-, és emberiségmentő hűségét…

