Kiállítás nyílik Füleken a Koháry-kúria felújításáról

Ahogy az már minden évben szokás, a Füleki Vármúzeum az idei Palóc Napok és Füleki Városnapok keretében ismét új időszaki kiállítást rendez a Füleki Városi Honismereti Múzeum galériájában, amelyet ezúttal a füleki Koháry-kúria felújításának szentelnek.

Az intézői lakhelyként szolgáló, egyszintes barokk kúriát II. Koháry István építtette a 18. század első harmadában. A Koháry család kihalása után, házasodás révén a füleki uradalom az ismert uralkodócsalád, a Coburgok tulajdonába került. Az épületet később a helyi gazdálkodó családok birtokolták, utána azonban romosan sokáig elhagyatottan állt.

A kúria 2004-től a 47. sz. Koháry István cserkészcsapatnak ad otthont, amely az épületet az utolsó tulajdonosok, a Görőcs család leszármazottaitól kapta ajándékba.

A cserkészcsapat tagjai 2021-ben megkezdték az épület felújítását. A rendelkezésre álló kordokumentumok alapján – különös figyelemmel a történelmi hitelességre – igyekeztek visszaállítani az objektum eredeti állapotát.

A kiállítás látogatóit a felújítás folyamatát bemutató fotódokumentáció, valamint érdekes kiállítási tárgyak várják,

mint például eredeti kályhacsempék, megőrzött padlóburkolat, II. Koháry Istvánt ábrázoló festmények a Füleki Vármúzeum gyűjteményéből, az egykori gazdálkodó családok és a Coburgok között kötött eredeti adásvételi szerződés, valamint a már említett gazdacsaládok használati tárgyai.

A Füleki Vármúzeum szeretettel meghívja Önöket 2025. augusztus 14-én a Füleki Városi Honismereti Múzeumba, ahol 16 órakor kezdődik Bagi Zoltán Péter történész és levéltáros előadása Fülek a Fuggerzeitungokban címmel. Ezt követően 17:15 órakor kerül sor A Koháry-kúria felújítása című kiállítás megnyitójára, amely után koszorúzással emlékezünk meg a templom adományozójáról, II. Koháry Istvánról, annak mellszobránál.

A kiállítás 2025. október 17-ig tekinthető meg.

FVM/Felvidék.ma