A kormány energiaár-támogatása nélkül a háztartások többsége számára gondot okozna a számlák fizetése

Az energiaárak jövőre a szlovákiai háztartások számára az előkészületben lévő energiaár-támogatás nélkül megközelítőleg 30 százalékkal emelkednének, tájékoztatott Robert Fico. A kormányfő adatokat kért a gazdasági minisztériumtól arra vonatkozóan, miként alakulna a helyzet 2026-ban, amennyiben a kormány nem kompenzálná a földgáz és a hőszolgáltatás árát.

„Ami a hőszolgáltatást illeti, 2025-ben egy megawattóra ára az állami támogatással 139 euró. Amennyiben 2026-ban eltekintenénk az állami kompenzációtól, a fűtés ára a mostani megawattóránkénti 139 euróról 180 euróra nőne, ami 33 százalékos emelkedést jelentene. A gáz idén állam által támogatott megawattóránkénti ára 63 euró helyett 85 euró lenne, ez 34 százalékos emelkedést jelentene. Ami az elektromos áramot illeti, a gazdasági minisztérium és a Szlovák Elektromos Művek közötti memorandum nélkül 2026-ban 29 százalékos áremelésre kellene számítani“ – vázolta Fico.

A kormányfő ezért érthetetlennek tartja az ellenzék véleményét, mely helyteleníti az előkészületben lévő energiatámogatást, és a támogatás erőteljesebb személyre szabottságát szorgalmazná, mivel úgy véli, hogy a háztartások képesek magasabb energiaárak kifizetésére.

„S lám, a szlovákiai háztartások egyszeriben ilyen jól állnak! Nem estünk a fejünkre, nagyon jól tudjuk, mi van az ellenzéki és a médiatiltakozás hátterében. Abban bíznak, hogy a 2023-ban általuk ránk hagyott, kifosztott államkassza konszolidációja miatt eltekintünk az energiaárak támogatásától és ez majd politikailag ellehetetlenít bennünket“ – hangsúlyozta Fico.

A kormányfő meggyőződése, hogy a szlovákiai háztartások többségének továbbra is szüksége van az energiaár-támogatásra. A jelenleg előkészületben lévő, rászorultság szerinti támogatás alapján a szlovákiai háztartások 90 százalékát illetné állami energiaár-támogatás.

„Továbbra is érvényes, hogy a kormányban meghatározó erőt képeznek a szociáldemokraták, akiknek programjában a stabil energiaárak alappillérnek számítanak. Emellett az energiaárak stabilitása alapvető fontosságú az infláció elleni közdelemben is. S akkor mi, a szociáldemokraták ne törődjünk az energiaárak 30 százalékos emelkedésének veszélyével? Szó sem lehet róla, én szilárdan kitartok a kompenzáció mellett“ – zárta mondanivalóját Fico.

