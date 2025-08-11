Lemondott az Egészségügyi Mentőszolgálat Operatív Központjának igazgatója

Ma lemondott Marian Povolný, az Egészségügyi Mentőszolgálat Operatív Központjának (OS ZZS) igazgatója – tájékoztatta a TASR hírügynökséget Richard Bolješik, a központ szóvivője.

Az elmúlt hetekben számos kritika érte a központot a mentőállomások működtetésére kiírt pályázat miatt, az ellenzék rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett Kamil Šaško (Hlas-SD) egészségügyi miniszter leváltása érdekében.

Ennek kapcsán Tomáš Szalay (SaS) képviselő figyelmeztetett, hogy a központ igazgatói posztjára kiírt pályázaton, augusztus 7-én Povolný nyert.

Az egészségügyi miniszter pénteken bejelentette, ma tájékoztat a mentőállomások működtetésére kiírt pályázat további sorsáról.

Többször megismételte, őt is nyugtalanítják a pályázattal kapcsolatban megjelent információk, ezért megbízta szakértői csapatát és az operatív központ vezetését, hogy vasárnapig (augusztus 10.) készítsék el megoldási javaslataikat, beleértve a pályázat lehetséges visszavonását.

Azt állította, a pályázatot csak az vonhatja vissza, aki kiírta, ebben az esetben az operatív központ igazgatója.

TASR/Felvidék.ma