Zólyomlipcsei örökségmegőrzés

A zólyomlipcsei vár a Garam völgyében, Zólyomlipcse (Slovenská Ľupča) település fölött, egy magas hegygerincen áll. Építése a 13. század első felére tehető, IV. Béla király idején, eredetileg királyi vadászkastélyként és védelmi erődként szolgált.

Később több nemesi család birtokolta, köztük a Thurzók és az Esterházyak, akik reneszánsz és barokk stílusban alakították át. 1620-tól a Széchy-család tulajdona lett.

A vár történetének egyik legismertebb időszaka a 17. század közepéhez kötődik, amikor Széchy Mária, a „murányi Vénusz” itt élt férjével, Wesselényi Ferenc nádorral, aki itt hunyt el. A vár udvarán áll a híres Corvin-fa, egy több száz éves hárs, amely a helyi hagyomány szerint Mátyás király látogatásának emlékét őrzi, és a vár egyik legfotogénebb látnivalója.

A 20. században a vár új szerepet kapott. 1873-tól itt működött a Gizella gyermekotthon, amely több száz árva és nehéz sorsú gyermek számára biztosított otthont és nevelést. Az intézmény névadója Habsburg–Lotaringiai Gizella főhercegnő (1856–1932) volt, Erzsébet királyné (Sisi) és I. Ferenc József császár második gyermeke. Gizella főhercegnő élete során több jótékonysági ügyet támogatott, különösen a gyermekek és rászorulók segítését, így a gyermekotthon az ő társadalmi érzékenysége és példamutató karitatív munkája előtt tisztelgett nevének felvételével.

Napjainkban a vár nemcsak történelmi emlékhely, hanem kulturális központ is.

Állandó régészeti kiállítása mutatja be a feltárások során előkerült kerámiákat és regionális fazekasmunkákat, valamint itt látható prof. Ján Kulich neves szobrász, portré- és érmetervező életművének jelentős része.

A vár felújítása folyamatos

Az Alsó várban találjuk a Svätopluk- és Holló-szobrokat, a Corvin-fát, a vár keletkezésének történetét. A vár leírását Bél Mátyás végezte, szobra áll az alsó udvarban. Megtekinthetjük a barbakánt, a fegyverek gyűjteményét a lőporszegi várban, a vadászszalont, az orosz festők műveit a várról, a régészeti kiállítást, a lapidáriumot, a vár átalakulásait. A Felső várban a felújított Gizella árvaházat, a Tribel-emléktáblát, a felső udvart, a Rubigall-kaput, Mária Terézia szobáját, Széchy Mária szobáját, Ján Kulich kiállítását, a kápolnát az oltárral és a sekrestyét, a kínzókamrát, a börtönt és az 5 földalatti folyosós várkutat láthatjuk.

Az építmény kulturális hasznosítása elismeréseként 2008-ban a műemlékvédelmi és örökségmegőrző tevékenységekért járó rangos Főnix-díjat is elnyerték, amely a sikeres újjászületést és a történelmi értékek megőrzését szimbolizálja.

Az egyik legjobban megőrzött középkori erődítmény a Felvidéken. 2002-től a Podbrezová Acélipari Nagyvállalat tulajdonába került, mely példaértékű rekonstrukciót végzett, és megnyitotta a várat a nagyközönség előtt.

Pósa Homoly Erzsó felvételei

Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma