A Rákóczi Szövetség küldetése és szerepfelfogása, hogy a világ magyarságát egyben tartsa, és minél több lehetőséget teremtsen a felnövekvő generációnak az egymással való találkozásra – jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter hétfőn Sátoraljaújhelyen, az idei nyár harmadik Összmagyar Középiskolás Táborában.

Gulyás Gergely újságíróknak nyilatkozva elmondta, a Rákóczi-tábor a legjobb lehetőség arra, hogy magyar fiatalok találkozzanak, legyenek akár az anyaországból, a határokon túlról vagy a diaszpórából érkezők.

A táborban a Felczak Alapítvány és a Rákóczi Szövetség együttműködésének köszönhetően száz lengyel fiatal is vendégeskedik, ami azt bizonyítja, hogy a lengyel-magyar barátság politikai vitákat is túlél.

A miniszter úgy fogalmazott, „a lengyel politikában is van remény, nincs még veszve Lengyelország, új elnök lépett hivatalba”.

Gulyás Gergely Hernádi Zsolttal, a Mol elnök-vezérigazgatójával közösen egy panelbeszélgetésen is részt vett, amelyet Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke moderált.

Ebben a miniszter a szövetség munkájának méltatása mellett megemlékezett a szervezet néhai örökös tiszteletbeli elnökéről. Halzl Józsefről azt mondta, munkássága inkább szolgálat volt, mert önzetlenül tett azért, hogy legyen egy olyan civil szervezet, amely „politikai hatalomtól függetlenül egy jó ügyet tud szolgálni”, lehetőséget adva azoknak, akiknek fontos a közösség és a magyarságuk, bárhol is születtek.

Hernádi Zsolt jelezte, a Rákóczi Szövetség munkáját az elmúlt 25 évben folyamatosan támogatta a Mol. Közölte, a Kárpát-medence legnagyobb vállalata a táborok mellett a szövetség más munkáját is segíti, például a beiskolázási programot, mert fontosnak tartják azt a segítéséget, amelyet a magyarság a szervezeten keresztül megkap.

Az elnök-vezérigazgató a diákoknak azt mondta, éljenek a tábor biztosította lehetőséggel, építsenek kapcsolatokat egymással és erősítsék közösen a magyarságtudatot, mert ez a legfontosabb.

A harmadik Összmagyar Középiskolás Tábor péntekig tart, a mintegy ezer résztvevő szakmai előadásokon, kirándulásokon, valamint kulturális és sportprogramokon vehet részt.

mti/Felvidék.ma