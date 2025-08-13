Népfőiskolai kollégiumokat indít a Martosi Rendezvényliget és Népfőiskola

A Martosi Rendezvényliget és Népfőiskola a 2025–2026-os akadémiai évben azt a két kollégiumot indítja el, amely a most meghirdetett nyolcból a legtöbb szavazatot kapja. A népfőiskolai kollégiumok célja a hagyományőrzés, a közösségépítés és az élethosszig tartó tanulás elősegítése – érdemi időtöltés minden korosztálynak.

A havi, illetve az év során négyszeri rendszerességgel megrendezett programokon elméleti előadások, gyakorlati foglalkozások és tartalmas közösségi élmények várják az érdeklődőket. A résztvevők számára a szakmai programok mellett szállás és ellátás lehetőségét is biztosítják a szervezők.

Népi gazdálkodás kollégium

A hagyományos paraszti gazdálkodás fortélyaival ismerkedhetnek meg az érdeklődők, akiket az évkör rendjéhez igazított tematikával várnak, hogy megismerjék és gyakorolják a háztáji gazdálkodás időtálló tudását, mint a szőlészet, borászat, gyógynövény, háztáji hús feldolgozása, gyümölcsoltás, faültetés, palántázás, zöldségfelhasználás, kenyérsütés és méhészet, tejtermékek készítése, sajtkészítés és tartósítás. A képzések havonta hétvégi alkalmakkal valósulnának meg.

Családtörténeti kollégium

Azoknak szánják ezt a kollégiumot, akik szeretnék feltárni a múlt titkait. A három részből álló program keretében módszertani képzéseket, intézménylátogatásokat és családtörténeti kutatómunkát végezhetnek az érdeklődők történészek segítségével. Előadások valósulnak meg különböző témákban, illetve minden alkalommal egy történettudományi módszerrel is megismerkedhetnek, mint az oral history, sajtóban való kutatás, vagy a levéltárak és családi archívumok közötti vizsgálódás havi rendszerességgel, szintén hétvégenként.

Hermann Ottó kollégium

A breznóbányai születésű természettudósról elnevezett kollégium a természet és halászat kedvelőinek kedvez. Az előadások során megismerkedhetnek a hagyományos és modern halászati módszerekkel, a halasítás és halgasztronómia világával, miközben közösséget is építenek. A negyedéves rendszerességgel megvalósuló alkalmakon az érdeklődők kipróbálhatják a legújabb piacra dobott termékeket is.

Szikora György kollégium

A 21-szeres csehszlovák válogatott felvidéki magyar labdarúgóról elnevezett kollégiumban a focit és a közösségi élményt szeretnék népszerűsíteni. Magyar ajkú, focival foglalkozó szakemberek számára rendszeres találkozókat biztosítanának, amelyeken képzések, szakmai workshopok, tapasztalatmegosztó alkalmak és inspiráló közösségi események várják a résztvevőket havi rendszerességgel.

Konyhasarok kollégium

A magyar konyha szerelmesei havonta találkozhatnak: főzni, sütni, családi recepteket feleleveníteni, amelyeket majd együtt fogyaszthatnak el. Közös kulináris élmények régi-új ízek mentén.

Filmklub kollégium

Havi rendszerességgel filmnézés és gondolatébresztő beszélgetések várják az ide jelentkezőket. Egy-egy film megtekintését követően közösen beszéljük meg a mondanivalót, formanyelvet, társadalmi üzenetet – szakértők bevonásával.

Gyógynövényismereti kollégium

Ez a kollégium a természet patikájával ismerteti meg az érdeklődőket. Minden hónapban egy új gyógynövényt ismerhetnek meg elméletben és gyakorlatban is és még termékkészítés és otthoni használat is szerepel a programban.

Baba-mama kollégium

Közös élmények a legkisebbeknek és szüleiknek! Havi egy alkalommal 2–3 órás foglalkozásokat szerveznek kisgyermekes családoknak játékos, fejlesztő és kapcsolaterősítő tartalommal.

A szervezők felhívják a figyelmet, hogy a programok közül kizárólag a legnépszerűbbeket indítják el – azokat, amelyekre a legtöbb szavazat érkezik. Több képzés választása is lehetséges, szavazni pedig EZEN a linken keresztül lehet augusztus 31-ig.

SZE/Felvidék.ma