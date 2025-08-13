Home Kitekintő Orosz hírszerzés: az Európai Bizottság hatalomváltást akar elérni Magyarországon
Kitekintő

Orosz hírszerzés: az Európai Bizottság hatalomváltást akar elérni Magyarországon

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Illusztráció

Az Európai Bizottság hatalomváltást akar elérni Magyarországon – jelentette ki szerdán kiadott közleményében az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) sajtóirodája.

Az SZVR szerint Brüsszelben dühöt váltottak ki Magyarországnak a kollektív döntéshozatalt befolyásolni akaró kísérletei, elsősorban Oroszország és Ukrajna ügyében.

Az európai bürokrácia számára az utolsó csepp a pohárban Magyarország azon döntése volt, hogy blokkolja az Európai Unió új költségvetési tervezetét.

Az orosz kémszolgálat azt állítja, hogy Ursula von der Leyen, az EB elnöke komolyan fontolóra vette a magyarországi „rendszerváltás” forgatókönyveit.

„Az Európai Bizottság úgy tekint a jelenlegi magyar vezetésre, mint egyre komolyabb akadályra az egységes Európa előtt” – olvasható a közleményben.

Az SZVR tudni véli, hogy

az Európai Bizottság elnöke az ellenzéki Tisza Párt vezetőjét, Magyar Pétert tartja a kormányfői poszt legesélyesebb várományosának, és támogatására már jelentős anyagi, adminisztratív, média- és lobbierőforrásokat mozgósítottak.

A szolgálat szerint készek ehhez eszközöket biztosítani német pártalapok, néhány norvég emberi jogi civilszervezet és az Európai Néppárt.
„A terv az, hogy a 2026-os tavaszi parlamenti választásokon, vagy talán még korábban hatalomra juttassák” – áll az anyagban.

Az SZVR közlése szerint Kijev aktívan bekapcsolódott a magyar kormány „lebontását” célzó kampányba, mert blokkolja Ukrajna európai integrációs folyamatát. Az anyag szerzői szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök „rezsimje” az ukrán titkosszolgálatok és a Magyarországon élő diaszpóra potenciálját felhasználva destabilizálja a helyzetet Magyarországon.

MTI

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Ukrajna fejezze be a Magyarországra vezető energiaszállítási útvonalak...

Peking megszakított minden kapcsolatot a cseh államfővel a...

„Talán vannak tervek a jövőre nézve”

Magyarországnak nem érdeke Ukrajna összeomlása

Nyelvi akadálymentesítő tanfolyamok indulnak Kárpátalján

A Rákóczi-tábor a legjobb lehetőség arra, hogy magyar...

A szerbiai incidensből ellenzéki–koalíciós csatamező lett

Két hónappal a választás előtt az ellenzéki ANO...

Bakondi György: Magyarország folytatja migrációs politikáját

Uniós tanács: Ukrajna több mint 3,2 milliárd euró...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma