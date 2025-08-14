16 országból érkező 250 magyar egyetemista foglalja el vasárnap a Rákóczi Tábort

A Rákóczi Szövetség egyetemista tábora 1989 óta minden augusztus végén lehetőséget teremt arra, hogy a magyar fiatalok közéleti, tudományos és gazdasági előadások során együtt gondolkozzanak a magyarság és Közép-Európa helyzetéről és jövőjéről.

A Magyarországról, illetve a Kárpát-medencéből érkező hallgatókhoz magyar származású kortársaik is csatlakoznak az Amerikai Egyesült Államokból, Argentínából, Ausztráliából, Ausztriából, Brazíliából, az Egyesült Királyságból, Kanadából, Lengyelországból, Németországból, Spanyolországból és Svédországból.

Az Összmagyar Egyetemista Tábort augusztus 17-én, vasárnap 17 órakor nyitják meg ünnepélyesen.

A táborban 2025. augusztus 18-án, hétfőn 11 órakor előadást tart Kövér László, az Országgyűlés elnöke.

