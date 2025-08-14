Home Ajánló A (cseh)szlovákiai magyarok felekezeti megoszlása Trianontól napjainkig
Ajánló

A (cseh)szlovákiai magyarok felekezeti megoszlása Trianontól napjainkig

A Bagoly mondja podcast új adásának témája

A Bagoly mondja podcast új adásában a Fórum Intézet demográfusa, Gyurgyík László beszél a szlovákiai magyar közösség felekezeti megoszlásáról.

A beszélgetésben azonban nem csupán, sőt nem elsősorban a számokról lesz szó, hanem többek között arról is, milyen következményei voltak a szocializmus vallásellenességének vagy épp a rendszerváltásnak közösségünk vallásosságára.

A podcast az ismert podcast platformokon kívül meghallgatható a Fórum Intézet podcast-odalán és megtekinthető az Intézet youtube-csatornáján is.

