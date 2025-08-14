A Hlas-SD nem támogatja a veszélyeztetett csoportok helyzetének romlását

A kormánypárti Hlas-SD a közpénzek további konszolidálása során nem fog támogatni semmilyen olyan javaslatot, amely bármilyen módon rontaná a Szlovákiában élő veszélyeztetett és legkiszolgáltatottabb társadalmi csoportok anyagi vagy életkörülményeit – jelentette be szerdán, a mai koalíciós tanácsülés előtt Matúš Šutaj Eštok, a Hlas-SD elnöke a közösségi médiában.

„Bízom benne, hogy Ladislav Kamenický pénzügyminiszter (Smer-SD) holnap egy észszerű javaslatot terjeszt a koalíciós tanács elé a közpénzügyek további rendbetételére. Egy olyan javaslatot, amely nemcsak azt mutatja meg, hol kíván az állam takarékoskodni a konszolidáció során, hanem azt is, hogyan kíván a miniszter teret nyitni a szlovák gazdaság növekedésének és az emberek életkörülményei fokozatos javulásának” – fogalmazott Šutaj Eštok.

A pártelnök szerint a költségvetés egészségesebbé tételére több megoldás is kínálkozik. Példaként említette, hogy a szerencsejáték-ipar támogatása helyett indokolt lenne annak további megadóztatása.

„Az állami bevételekhez nagyobb mértékben kellene hozzájárulniuk azoknak, akik a jelenlegi nehéz helyzetben is jelentős nyereséget érnek el, ám az adót nem egyszer a saját hazájukban fizetik be, nem pedig Szlovákiában. Elsősorban a bankokról és a kiskereskedelmi láncokról beszéljünk. Nyugodtan szóljunk akár egy háborús adóról is: fizessenek azok, akik a háborún nyerészkednek”

– hangsúlyozta.

Šutaj Eštok egyúttal leszögezte, hogy bár Szlovákia biztonsági „ernyője” a NATO, pártja a nehéz időkben nem fogja támogatni a katonai kiadások bármiféle növelését.

„Meggyőződésem, hogy helyénvaló, ha az általános takarékoskodáshoz maguk a politikusok is csatlakoznak – legalább jelképesen. A jelenlegi helyzetben beszélnünk kell a parlamenti képviselők, a kormánytagok és az állami vállalatok vezetői fizetésének befagyasztásáról”

– tette hozzá.

A pártelnök kiemelte: a Hlas-SD szociáldemokrata párt, amely mindig a dolgozók, a családok és a nyugdíjasok oldalán fog állni.

BN/Felvidék.ma/TASR