A szlovák püspökök tisztességes feltételeket kérnek az egyházi iskoláknak

A Szlovák Püspöki Konferencia (KBS) garanciát kér az egyházi iskolák számára a tisztességes feltételek biztosítására. A testület bízik abban, hogy Szlovákiában az egyházi oktatási intézmények semmilyen módon nem kerülnek hátrányos helyzetbe az állami iskolákkal szemben – olvasható a KBS közleményében, amely a készülő új iskolatörvény kapcsán született.

„Hiszünk abban, hogy a szlovákiai egyházi iskolákat semmilyen módon nem éri hátrányos megkülönböztetés az állami iskolákhoz képest, és az állam továbbra is garantálja a gyermekek katolikus nevelésének feltételeit az iskolákban és iskolai intézményekben, összhangban a szülők vallási meggyőződésével” – hangsúlyozza a KBS.

A püspöki konferencia kiemelte, figyelemmel kíséri az oktatási minisztériummal az új iskolatörvény tervezetéről folytatott tárgyalásokat. Mint fogalmaznak, szakértőkkel, iskolai hivatalvezetőkkel és jogászokkal együttműködve törekszenek a lehető leghatékonyabb módon véleményezni a jogszabályt.

A püspöki konferencia szerint a jogalkotókkal folytatott konstruktív párbeszéd célja, hogy olyan javaslatok szülessenek, amelyek a fenntartók, az igazgatók, a pedagógusok és a szülők számára egyaránt átláthatóságot, érthetőséget, valamint mindenekelőtt biztosítékot nyújtanak arra, hogy az egyházi iskolák pótolhatatlan szerepet töltenek be Szlovákia oktatási-nevelési rendszerében.

Ennek megfelelően – állítja a KBS – a tárca részéről teljes körű támogatást érdemelnek.

A Szlovák Köztársaság Oktatási, Kutatási, Fejlesztési és Ifjúsági Minisztériuma elkészítette „Az iskolák és iskolai intézmények finanszírozásáról szóló törvény” című jogszabálytervezetet. Ez bővítené azon okok körét, amelyek alapján csökkenthető az úgynevezett normatív hozzájárulás. A tervezet szerint a támogatás mérsékelhető lenne azon magán- vagy egyházi iskolák esetében, melyek nem szerepelnek a nevelést és oktatást biztosító intézmények hivatalos nyilvántartásában.

A minisztérium célja egy igazságosabb finanszírozási rendszer létrehozása, amelyről jelenleg is egyeztetnek az érintett felekkel.

BN/Felvidék.ma/TASR