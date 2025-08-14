Tizenhat magyar versenyző utazik a liverpooli ökölvívó-világbajnokságra

Tizenhat magyar sportoló utazik a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által is elismert új ökölvívó világszövetség, a World Boxing első világbajnokságára, melyre szeptember 4. és 14. között Liverpoolban kerül sor.

A WB, melynek február óta tagja a magyar szövetség (MÖSZ), annyiban rögtön egyedülálló vb-vel indít, hogy mindkét nem képviselői azonos időben, egy helyszínen mérik össze a tudásukat és erejüket.

Amint arról a MÖSZ szerdán tájékoztatást adott, az olasz szövetségi kapitány, Emanuele Renzini döntése értelmében kilenc férfi és hét női bokszoló lép a kötelek közé a szigetországban, azaz mindössze egy férfi (+92 kg) és három női (75, 80 és +80 kg) kategóriában nem lesz magyar induló.

A legtöbb súlycsoportban nem volt kérdés, mivel a megszokott decemberi időpontról július elejére előrehozott országos bajnokság válogatóként is szolgált, így jellemzően a tatabányai bajnokok utazhatnak Liverpoolba.

A kivételek egyike, hogy a hosszú kihagyás után visszatérő Pilipec Makszim indul a vb-n, noha a 70 kilósok között Énekes Dominik nyerte az ob-t. A 85 kilogrammos bajnok, Kovács Pál nem vállalta a vb-felkészülést, Horváth Kármen (51 kg), az Eb-bronzérmes Kovács Richárd (65 kg) és Gémes Levente (75 kg) pedig sérülés miatt nem jött szóba a csapathirdetésnél. Szintén a hiányzók közé tartozik a tavaly Eb-ezüstérmes Bernáth Attila, mert ezúttal a hazai ringben általában őt legyőző Szaka István kapott bizalmat az 50 kilósok között.

A kihirdetett keret tagjai a héten Tatán dolgoznak, majd szombaton a Hősök terén a ringben tesznek ünnepélyes világbajnoki esküt, jövő keddtől augusztus 30-ig pedig a madridi nemzetközi edzőtáborban készülnek.

A beszámoló szerint az éremesélyesek közé a 80 kilós Akilov Pylyp és a 65 kilogrammos Hámori Luca tartozik, de Virbán Gábor, Kiss Levente vagy Lakotár Hanna is meglepetést okozhat.

Kovács István, a MÖSZ elnöke az M1 aktuális csatornán szintén azt emelte ki, hogy nagy meglepetés nincs az utazók névsorában, a szövetségi kapitány csak egy-két súlycsoportban döntött úgy, hogy a nagyobb nemzetközi rutin felülírta az ob-elsőséget.

„Kovács Richárd vállsérülése sajnos a másik vállán is kiújult, azt is meg kellett műteni, ő ezért nem tudott még mindig csatlakozni. Ha meglepetésembert kellene megneveznem, akkor Szaka Istvánt mondanám, mert elképesztően jó formába lendült és az elmúlt fél-egy évben olyan fejlődésen ment át, ami nagyon ritka”

– fogalmazott az elnök.

Kovács szerint Hámori, Akilov és Pilipec is olyan versenyzők, akik már nem a tapasztalatszerzés miatt utaznak a vb-re, és olyan állapotban vannak, hogy bárkinek tudnak nehézséget okozni, azaz „egy jó sorsolással akár egy érem is kijöhet” a teljesítményükből.

A magyar csapat:

Férfiak: Szaka István (50 kg, Csepel-Halker Király Team), Virbán Gábor (55 kg, Bp, Honvéd), Kovács Kruzító (60 kg, Vasas-Süllős), Petrimán Milán (65 kg, NYVSC), Pilipec Makszim (70 kg, BVSC-Zugló), Mester Soma (75 kg, Hell Fight BC), Akilov Pylyp (80 kg, Bp. Honvéd), Bátori Mihály (85 kg, PVSK), Kiss Levente (92 kg, UTE-Madárfészek Akadémia)

Nők: Szeleczki Lilla (48 kg, MTK), Papp Kata (51 kg, Vecsés), Lakotár Hanna (54 kg, Alpokalja Alapítvány), Szűcs Szabina (57 kg, Vecsés), Kuhta Vladiszlava (60 kg, Csepel-Halker Király Team), Hámori Luca (65 kg, BVSC-Zugló), Lakos Regina (70 kg, BVSC-Zugló)

MTI/Felvidék.ma