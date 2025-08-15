A Smer kész megszavazni a megyék számának csökkentését

A Smer-SD készen áll megszavazni a megyék számának csökkentését. A Szlovák Nemzeti Párt, mely a reformot javasolta, szintén. A kérdés most az, támogatja-e a javaslatot a Hlas-SD, amely a csütörtöki (augusztus 14.) koalíciós tanácson nem nyilatkozott a témáról – jelentette ki Robert Fico (Smer-SD) kormányfő pénteki sajtótájékoztatóján.
A kormányfő szerint a szóban forgó közigazgatási reform a konszolidáció egy olyan módja, mely nem veszélyezteti az állam működését. „Semmi gondunk sincs vele, készen állunk megszavazni a javaslatot” – ismételte meg. Megjegyezte, hogy az ilyen változtatás miatt nem kell módosítani az alkotmányt sem, mivel az csak a megyéket határozza meg, nem a számukat. „Kíváncsi vagyok, mit szól ehhez az ellenzék” – tette hozzá Fico.
Az SNS a csütörtöki (augusztus 14.) koalíciós tanácson azt javasolta, csökkentsék a megyék számát nyolcról négyre. A modell Szlovákia történelmi elrendeződésére alapul és 4 megyét alkotna, mégpedig Pozsonyt, Nyugatot, Középet és Keletet. A közigazgatási reformmal a párt szerint több mint 500 millió eurót takarítana meg az állam különböző hivatalok számának csökkentése által.
Lunter szerint a megyék számának csökkentése rontaná a lakosság életminőségét
„Szlovákia intézményei közül pont a megyei és helyi önkormányzatok azok, melyek rendeltetésüknek megfelelően működnek. Ezt egyebek mellett az is bizonyítja, hogy a válsághelyzetekben, mint az ukrán–orosz háború vagy a koronavírus-járvány, mindig az önkormányzatok segítették a lakosságot és végezték a munka oroszlánrészét” – mondta Lunter.