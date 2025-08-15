A Smer kész megszavazni a megyék számának csökkentését

A Smer-SD készen áll megszavazni a megyék számának csökkentését. A Szlovák Nemzeti Párt, mely a reformot javasolta, szintén. A kérdés most az, támogatja-e a javaslatot a Hlas-SD, amely a csütörtöki (augusztus 14.) koalíciós tanácson nem nyilatkozott a témáról – jelentette ki Robert Fico (Smer-SD) kormányfő pénteki sajtótájékoztatóján.

A kormányfő szerint a szóban forgó közigazgatási reform a konszolidáció egy olyan módja, mely nem veszélyezteti az állam működését. „Semmi gondunk sincs vele, készen állunk megszavazni a javaslatot” – ismételte meg. Megjegyezte, hogy az ilyen változtatás miatt nem kell módosítani az alkotmányt sem, mivel az csak a megyéket határozza meg, nem a számukat. „Kíváncsi vagyok, mit szól ehhez az ellenzék” – tette hozzá Fico.

Az SNS a csütörtöki (augusztus 14.) koalíciós tanácson azt javasolta, csökkentsék a megyék számát nyolcról négyre. A modell Szlovákia történelmi elrendeződésére alapul és 4 megyét alkotna, mégpedig Pozsonyt, Nyugatot, Középet és Keletet. A közigazgatási reformmal a párt szerint több mint 500 millió eurót takarítana meg az állam különböző hivatalok számának csökkentése által.

Lunter szerint a megyék számának csökkentése rontaná a lakosság életminőségét

A megyék számának csökkentése ahhoz vezetne, hogy az önkormányzatok néhány évre lebénulnának és rosszabbodna a lakosság életminősége – jelentette ki a TASR hírügynökségnek Ondrej Lunter, Besztercebánya megye (BBSK) elnöke az SNS javaslatára reagálva.

„Szlovákia intézményei közül pont a megyei és helyi önkormányzatok azok, melyek rendeltetésüknek megfelelően működnek. Ezt egyebek mellett az is bizonyítja, hogy a válsághelyzetekben, mint az ukrán–orosz háború vagy a koronavírus-járvány, mindig az önkormányzatok segítették a lakosságot és végezték a munka oroszlánrészét” – mondta Lunter.

A megyeelnök szerint a közigazgatási reformmal az állam ráadásul legfeljebb néhány tíz millió eurót takarítana meg, nem pedig több mint 500 milliót, ahogy azt az SNS állítja. „Az iskolák nem szűnnek meg és nem fogunk kevesebb szolgáltatást sem nyújtani. Minden szervezetnek szüksége van egy bizonyos számú alkalmazottra és vezetőségre, ezt nem lehet megváltoztatni” – magyarázta Lunter. Hozzátette, az állam azzal tudná csökkenteni a kiadásait, ha cseh mintára a 79 járási hivatal egyes feladatait a megyék vagy helyi önkormányzatok vennék át.

TASR/Felvidék.ma