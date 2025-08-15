Fokozott tűzveszély miatt csütörtöktől figyelmeztetés van érvényben 11 járásban, konkrétan a Komáromi, Lévai, Simonyi, Privigyei, Báni, Trencséni, Illavai, Puhói, Vágbesztercei, Poprádi és Rozsnyói járásban – tájékoztatott a közösségi hálón a Tűzoltó- és Mentőszolgálat (HaZZ).

Fokozott tűzveszély idején mindenki köteles betartani a tűzvédelmi előírásokat. Az erdőkben tilos nyílt lángot használni, valamint elégetni a száraz növényeket, illetve olyan helyeken tüzet gyújtani, ahonnan továbbterjedhetnek a lángok.

TASR/Felvidék.ma