Fokozott tűzveszély miatt csütörtöktől figyelmeztetés van érvényben 11 járásban

Fokozott tűzveszély miatt csütörtöktől figyelmeztetés van érvényben 11 járásban, konkrétan a Komáromi, Lévai, Simonyi, Privigyei, Báni, Trencséni, Illavai, Puhói, Vágbesztercei, Poprádi és Rozsnyói járásban – tájékoztatott a közösségi hálón a Tűzoltó- és Mentőszolgálat (HaZZ).

Fokozott tűzveszély idején mindenki köteles betartani a tűzvédelmi előírásokat. Az erdőkben tilos nyílt lángot használni, valamint elégetni a száraz növényeket, illetve olyan helyeken tüzet gyújtani, ahonnan továbbterjedhetnek a lángok.

