Szeptemberben érkezik Mrs. Wilson története, aki csak halála után ismerte meg a férjét

A Duna ismét egy különleges brit drámasorozattal lepi meg nézőit: szeptembertől először Magyarországon, kizárólag a Duna műsorán látható a Mrs. Wilson, amely valódi eseményeken alapuló, megrázó történetet mesél el egy nő küzdelméről, aki férje halála után döbben rá: az élete, amit addig valóságnak hitt, valójában csak a jéghegy csúcsa volt.

A háromrészes minisorozat főszereplője Alison Wilson, akit a kiváló Ruth Wilson alakít – nem mellesleg a valódi Alison unokája. Ez a különleges személyes kötődés áthatja a sorozat minden képkockáját. Alison férje, Alec Wilson halála után kénytelen szembenézni azzal, hogy nemcsak az igazságot nem ismerte róla, de még azt sem, hogy valójában ki is volt. A gyászban összetört nő hamar rájön, hogy más nők is Mrs. Wilson-nak vallják magukat, és mindegyikük Alec feleségének tartja magát.

A titkok szövevénye egyre mélyebbre húzza Alisont – egészen a brit titkosszolgálat világáig.

A sorozat különlegessége nemcsak a rendkívül erős színészi játékban rejlik – Ruth Wilson egyszerre érzékeny, sebezhető és megingathatatlan a főszerepben –, hanem abban is, ahogy a személyes dráma keveredik a történelmi és politikai háttérrel. Alec Wilson nemcsak író volt, hanem kém is, az MI6 egykori ügynöke. Életének jelentős részét titkok övezték – még a saját családja előtt is.

A Mrs. Wilson inkább lélektani dráma, mint akciódús kémtörténet egy asszonyról, aki próbálja megérteni, hogy az a férfi, akit szeretett, valóban létezett-e – vagy csak egy jól felépített hazugság volt.

A rendezés precíz, a korabeli díszletek és jelmezek hitelesek, a történetvezetés pedig fokozatosan bontja ki a múlt rétegeit, így a néző is lépésről lépésre halad a főszereplővel együtt a felismerés felé.

A három részből álló sorozat tökéletes választás azok számára, akik szeretik a mély karakterdrámákat, a valós eseményeken alapuló történeteket, és nem riadnak vissza attól, ha a végkifejlet nem kínál egyszerű válaszokat.

A Mrs. Wilson fájdalmas, mégis felemelő emlékeztető arra, hogy az igazság néha csak évek múltán, és óriási áldozatok árán tárul fel.

Mrs. Wilson – országos televíziós premier a Dunán. Első epizód: szeptember 2-án 20:45-kor, folytatás kedd esténként.

MTVA/Felvidék.ma