A kérészek tömeges rajzása miatt ideiglenesen megváltoztatják a Vág-híd megvilágítását

Galgóc városa ideiglenesen megváltoztatja a Vág folyón átívelő híd megvilágítását. A következő napokban a hidat kék színnel világítják meg. Ennek oka a kérészek tömeges rajzása. „Ez a lépés segít enyhíteni a kérészek utcai lámpák körüli gyülekezését” – tájékoztatott a városi hivatal.

A kérészek, szárnyas rovarok rajzását a Vág partján Galgócon már több éve meg lehet figyelni augusztus második felében. A közvilágítás és az aszfaltfelület szimulálja a természetes víztestek polarizációját, és ilyenkor a fény vonzotta egyedek a víz helyett az útra rakják le petéiket, ami nagyon negatív hatással van e faj populációjára. A kék fény vonzza a rovarokat, ugyanakkor fényes akadályt is képez. A szúnyogok alatta maradnak, és életciklusuk a vízben ér véget.

SZE/Felvidék.ma/TASR