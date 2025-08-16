A koalíció közös vezetéknevet javasol a gyermekek és szülők számára

A Szlovák Nemzeti Tanács koalíciós képviselőinek csoportja a Smer-SD és a Hlas-SD pártokból javaslatot tett a gyermekek vezetéknevének meghatározására vonatkozó változtatásokra. Egyenlő jogokat szeretne biztosítani azoknak a szülőknek, akik kizárólag szlovák állampolgárok, és azoknak, akik közül az egyik külföldi állampolgár. Ezért benyújtott a parlamentnek egy törvénymódosítást a név és vezetéknévről, amelynek célja, hogy több vezetéknevet is kaphassanak azok a gyermekek, akiknek mindkét szülője szlovák állampolgár.

„A jelenlegi jogszabályok lehetővé teszik, hogy a gyermek több vezetéknevet is viseljen, de csak abban az esetben, ha a gyermek egyik szülője külföldi állampolgár. Ez egyenlőtlen helyzetet teremt a szülők – szlovák állampolgárok és külföldi állampolgárok – között a közös gyermekük vezetéknevének meghatározásában Szlovákiában. A javasolt jogszabály megszüntetné ezt a diszkriminációt, ezzel egyidejűleg tükrözve a különböző családmodelleket és az azokhoz szükséges jogi szabályozást a házasságon kívül született gyermekek, valamint az egyik szülő előző házasságából született gyermekek vezetéknevére vonatkozóan” – érveltek.

A képviselők a jogszabályi változás szükségességét gyakorlati példákkal is indokolták. Rámutattak azokra a problémákra, amelyek külföldi utazáskor, illetve orvosokkal és oktatási intézményekkel kapcsolatban merülnek fel, ha a gyermek és a gondviselő szülő vezetékneve eltérő.

„A szülőnek folyamatosan igazolnia kell, hogy a gyermek szülője, hogy elkerülje a hatóságok és intézmények spekulációit arról, miért van a szülőnek és gyermekének különböző vezetékneve” –

figyelmeztettek.

A módosítás azt is lehetővé tenné, hogy az a szülő, aki személyesen gondoskodik a gyermekről, de az nem viseli a vezetéknevét, az illetékes kerületi hivatalnál engedélyt kérjen arra, hogy a vezetéknevét a gyermek második vezetékneveként használhassa. „A kérelem a kerületi hivatal engedélyéhez kötött, és csak egyszer lehet így kiegészíteni a kiskorú vezetéknevét, és csak egy vezetéknévvel, ha az érintett szülőnek több vezetékneve van” – tették hozzá a benyújtók.

SZE/Felvidék.ma/TASR