Rendben van a medencék vízminősége az Érsekújvári járásban

Az Érsekújvári Regionális Közegészségügyi Hivatal (RÚVZ) és a medencék üzemeltetői által elvégzett laboratóriumi vizsgálatok alapján mindegyik medence vízminősége megfelelő.

A párkányi Vadas Thermal Resortban 10 medence várja a fürdőzőket, a Bellegszencsei termálfürdőben pedig 8. Az érsekújvári Tatárik Emil termálfürdőben 7 medencét vehetnek igénybe a fürdőzők. A párkányi Artemis Resort Wellness Hotelben és a tardoskeddi termálfürdőben két medencében lehet fürödni, a bélai kastélyban, a rendvei Lagáň panzióban és a párkányi Öregfürdőben pedig egyben. A közegészségügyi hivatal szakemberei a nagysurányi Tona tó vízminőségét is ellenőrizték, a vízminták alapján a tó vize alkalmas a fürdésre.

TASR/Felvidék.ma