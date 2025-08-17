Home Régió 39. Galántai Vásár: Ízek és közösség az Esterházy-kastély parkjában
39. Galántai Vásár: Ízek és közösség az Esterházy-kastély parkjában

Fotó: Felvidék.ma

A 39. Galántai Vásár kísérőrendezvényeként megrendezett főzőverseny a történelmi Esterházy-kastély parkjában zajlott, ahol a Magyar Szövetség párt csapata is megmérettette magát. A csapat tagjaként Berényi József, Nagyszombat megye alelnöke is kivette részét a főzésből, miközben a közösségi hangulat és a hagyományok ápolása állt a rendezvény középpontjában.

Berényi József kiemelte, hogy a kastély nemcsak Mátyusföld, hanem egész a Felvidék egyik jelentős történelmi emléke, amelynek megőrzése és fejlesztése kiemelt feladat.

„Sajnos az előző rendszerben a kastélyt lerombolták, de örömteli, hogy pályázatok és támogatások révén lépésről lépésre sikerül helyreállítani ezt a különleges örökséget”

– fogalmazott.

A főzőverseny közösségi hangulata is meghatározó élményt nyújtott. Berényi József hangsúlyozta, hogy a rendezvény a találkozásokról és az együttlétről szól, ahol évről évre visszatérő csapatok osztják meg egymással a főzés örömét. „A megnyitón is elmondtam, hogy itt a részvétel a fontos. Bár még nem nyertünk, minden évben itt vagyunk, és addig jövünk, amíg az erőnk engedi” – mondta mosolyogva. Hozzátette, hogy

a verseny nem csupán a győzelemről szól, hanem a kapcsolatok ápolásáról, hiszen a résztvevők számos ismerőssel találkoznak.

A forró nyári nap ellenére a kastély parkjának árnyas gesztenyefái kellemes környezetet biztosítottak a főzéshez, ami nagyban hozzájárult a rendezvény sikeréhez.

