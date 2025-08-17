Home Régió Igyuk a bort, s érjük keresztül a hazánkat: Három Falu Fesztivál Kaposkelecsényben
Fotók: Óváry Tamás/Felvidék.ma

Kaposkelecsényben hatodik alkalommal rendezték meg a Három Falu Fesztivált, amely a régió egyik legjelentősebb kulturális eseményévé nőtte ki magát. A fesztiválon részt vett Gubík László, a Magyar Szövetség elnöke, Pandy Péter OT elnök, valamint magyarországi és kárpátaljai vendégek is, ezzel is erősítve a nemzetrészek közötti kapcsolatot. 

A rendezvény csúcspontjaként a Bagossy Brothers Company először lépett fel az Ung-vidéken, közel 2000 fős közönséget vonzva.

Gubík László, a Magyar Szövetség elnöke beszédében a Bagossy Brothers Company soraival indított: 

Iszom a bort, ölelem a babámat
Úgysem érem keresztül, a hazámat

Ebből három üzenetet emelt ki. A közösségi együttlét fontosságát hangsúlyozta, amit a bor is szimbolizál, hiszen a fesztivál a vidámság és az összetartozás helyszíne. 

Fotók: Óváry Tamás/Felvidék.ma

A második üzenet, ha lehet, még ennél is fontosabb: 

„Ha a közösségünkre, régióinkra, Kaposkelecsényre és az Ung-vidékre gondolunk, azt akarjuk, hogy gyarapodó közösség legyen: gyarapodó családok, gyarapodó egyesületek, gyarapodó önkormányzat. Ehhez pedig családokra van szükség…”

S végül a nemzeti összetartozásról, ami mindezeknek a foglalata és a dalszöveg borús gondolatának meghaladása is: igenis át tudjuk érni a hazánkat, már akkor is, „amikor a mellettünk álló szemébe tekintünk, és észreveszünk valakit egy szomszédos ung-vidéki vagy bodrogközi településről”. De a jelenlévők is bizonyságai voltak ennek, hiszen érkeztek vendégek Kárpátaljáról és az anyaországból is. 

Fotó: Óváry Tamás/Felvidék.ma

A fesztivál sikeréhez Varga Tibor polgármester és a kaposkelecsényi önkormányzat munkája is nagyban hozzájárult. Gubík László köszönetet mondott a szervezőknek és a résztvevőknek, akik közösen teremtették meg ezt az ünnepi alkalmat, amely a magyar nemzet egységét hirdeti.

Felvidék.ma

