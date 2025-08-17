Home Régió Méltóképpen ünnepelték az államalapítást és az új kenyeret Nagytárkányban
Régió

Méltóképpen ünnepelték az államalapítást és az új kenyeret Nagytárkányban

Takács István
Takács István
Fotó: Takács István/Felvidék.ma

Nagytárkány község önkormányzata és a Csemadok helyi szervezete 2025. augusztus 17-én tartotta meg az államalapítás és az új kenyér ünnepét a helyi kultúrházban.

A rendezvény 15 órakor kezdődött, és számos érdeklődőt vonzott a községből és környékéről.
Az ünnepi megemlékezésen beszédet mondott Szőke Péter, Törökbálint polgármestere, aki a testvértelepülési kapcsolatok jelentőségét és a nemzeti összetartozás fontosságát hangsúlyozta.

A program kulturális részét a Törökbálintról érkezett Lendvai Károly Férfikórus fellépése színesítette, akik műsorukkal nagy sikert arattak a közönség körében.

A résztvevők együtt emlékeztek Szent István király örökségére, a magyar államiság megszületésére, és hálát adtak a mindennapi kenyérért. A rendezvény méltó alkalmat nyújtott a közösség tagjainak, hogy együtt ünnepeljék múltjukat és erősítsék összetartozásukat.

Takács István/Felvidék.ma

