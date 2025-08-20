Az SNS mindent megtesz azért, hogy a koalíciós tanács újra fontolóra vegye a megyék számának megfelezését

Az SNS mindent megtesz azért, hogy a koalíciós tanács újra fontolóra vegye a megyék (VÚC) számának megfelezését. Nem tartja szerencsésnek továbbá Richard Raši házelnök és Michal Kaliňák (mindkettő Hlas-SD) kijelentéseit, miszerint a javaslat veszélyeztetné az uniós támogatásokat.

„A Szlovák Nemzeti Párt meg van győződve róla, hogy a megyék összevonása miatt nem veszítjük el az uniós pénzeket. Összevonás esetében mindig van jogutód. Nem tartjuk szerencsésnek ezért, hogy a házelnök ezzel ijesztgeti a nyilvánosságot, ráadásul az uniós források felhasználása Szlovákiában jelenleg történelmi mélyponton van” – nyilatkozta a párt állásfoglalásában, melyet a TASR hírügynökségnek Zuzana Škopcová, a párt elnökének irodavezetője küldött el.

Az SNS szerint rendszerszintű változtatásokat kell hozni a közbeszerzésről szóló törvényben is, hogy a megyék egyszerűbben használhassák az uniós forrásokat.

Raši és Kaliňák közös állásfoglalásukban kijelentették, hogy a megyék számának csökkentése negatív hatással lehet a régiók fejlődésére, az önkormányzatok közti együttműködésre és az uniós források felhasználására. Szerintük csak 2027 után kellene végrehajtani a közigazgatási reformot, hogy az minél kevésbé kockáztassa az uniós pénzeket.

Az SNS a múlt heti koalíciós tanácsülésen javasolta, hogy csökkentsék a megyék számát nyolcról négyre. A közigazgatási reformmal a párt szerint több mint 500 millió eurót lehetne megtakarítani, különféle hivatalok megszüntetésével. Robert Fico (Smer-SD) kormányfő kijelentette, a Smer-SD kész megszavazni a javaslatot. Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter, a Hlas-SD elnöke azt közölte, pártja kész tárgyalni a javaslatról, de csak ha azt szakértők is megvitatják.

TASR/Felvidék.ma