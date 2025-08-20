Felvonták a nemzeti lobogót az Országház előtt

Katonai tiszteletadás mellett, Sulyok Tamás köztársasági elnök jelenlétében felvonták Magyarország nemzeti lobogóját az augusztus 20-i állami ünnepen, szerdán reggel a Parlament előtti Kossuth Lajos téren.

A lobogót a Himnusz hangjaira a Magyar Honvédség díszegysége vonta fel. Az eseményen közreműködött a központi katonazenekar és a nemzeti lovas díszegység.

A ceremónián Sulyok Tamás mellett Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, Böröndi Gábor vezérezredes, a Magyar Honvédség parancsnoka, állami és katonai szervezetek képviselői, a diplomáciai testület tagjai, valamint érdeklődők százai vettek részt.

A lobogó felvonása után a honvédtisztjelöltek teszik le esküjüket.

Böröndi Gábor: aki most esküt tesz, a jövőért vállal felelősséget

Aki most esküt tesz, nemcsak a jelenben cselekszik, hanem a jövőért, az előttünk álló időkért vállal felelősséget, nem csupán önmagáért, hanem magyar emberek millióiért – mondta Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke az augusztus 20-ai katonai tisztavatáson szerdán a budapesti Kossuth téren.

A vezérkari főnök az esküt tevő honvédtisztekhez szólva köszöntőjében azt mondta:

államot alapítani egy nemzet történelmének legnagyobb tettei közé tartozik, de az államot megtartani, védelmezni és megújítani a mindennapok kötelessége.

„Mi, katonák pedig továbbvisszük ezt a nemes küldetést. Mert a haza gondolata nem velünk született, de a szolgálat eszméje, amely a szülőföld jövőjét is jelenti, a mi kezünkben van” – emelte ki.

Hozzátette, 21. századi haditechnikával, elhivatott katonákkal, megfelelő kiképzéssel és felkészítéssel valóban ütőképessé teszik a Magyar Honvédséget.

