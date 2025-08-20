Szent István-napi ünnepségek a Felvidéken 2025-ben

Magyarországon és a határon túli magyar közösségekben, így a Felvidéken is, méltóképpen tisztelgünk államalapító szent királyunk öröksége előtt, aki megteremtette a magyar állam alapjait s ezzel biztosította a magyarság jövőjét Európa közepén. A Felvidék számos településén már a hétvége folyamán megrendezett eseményekkel emlékeztek meg Szent István munkásságáról és az államalapítás jelentőségéről.

Kassán kitüntetéseket adtak át nemzeti ünnepünk alkalmából

Nemzeti ünnepünk alkalmából, augusztus 19-én Magyarország kassai főkonzulátusán állami kitüntetéseket adtak át. Hárman kapták meg a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést, melyeket dr. Hetey Ágota főkonzul adott át.

Szent István-ünnepség Léván

Léván idén sem maradt el az ünnepség Szent István király tiszteletére. Augusztus 17-én, vasárnap reggel került sor az ünnepi szentmisére a Szent Mihály arkangyal plébániatemplomban, melynek celebránsa Péter Ottó ipolyviski plébános volt, aki egyben a lévai magyar hívek megbízott lelkiatyja is.

A nemzeti ünnepünk alkalmából tartott eseményen első királyunk emlékét és példáját hozták közelebb a hívekhez, illetve idézték fel, hogy ne csak ezen a napon, de egész évben előttük legyen példás élete.

Értékőrzés és hit: Szent István-napi megemlékezés Királyfiakarcsán

Királyfiakarcsán a Petőfi Baráti Társulás augusztus 17-én ünnepelte Szent István király, az államalapító napját, a keresztény magyar államalapítás és az új kenyér ünnepét. Ennek keretében került sor a Gyógyulás kápolnájának alapkőletételére is, amelyet a Cserkészligetben, a néhai Komáromi Árpád festőművész és restaurátor emlékére emelnek.

„Mi is mindig sziklára építő keresztények legyünk ebben a világban”

Augusztus 17-én, vasárnap, a prágai magyar katolikus közösség a Szent Henrik és Kunigunda-templomban emlékezett meg államalapító Szent István királyunkról. Balga Zoltán plébános, a helyi magyar, szlovák és cseh plébánia vezetője közösségi oldalán osztotta meg, hogy az ünnep alkalmával Szent István örökségét idézték fel, amely „nem csupán történelem, hanem élő támasz” a mindennapokban…

Szent István példája arra inspirál bennünket – megemlékezés Bősön

Bősön 2025. augusztus 17-én ünnepelték Szent István király napját és az új kenyér ünnepét a Csemadok helyi szervezete szervezésében. A rendezvényt Nagy Anikó, a Csemadok helyi elnöke nyitotta meg, aki beszédében nemcsak az ünnep történelmi és kulturális jelentőségét emelte ki, hanem a program részleteit is ismertette. Ünnepi beszédet mondott Fenes Iván, a város polgármestere.

Méltóképpen ünnepelték az államalapítást és az új kenyeret Nagytárkányban

Nagytárkány község önkormányzata és a Csemadok helyi szervezete 2025. augusztus 17-én tartotta meg az államalapítás és az új kenyér ünnepét a helyi kultúrházban. Az ünnepi megemlékezésen beszédet mondott Szőke Péter, Törökbálint polgármestere, aki a testvértelepülési kapcsolatok jelentőségét és a nemzeti összetartozás fontosságát hangsúlyozta. (Takács István/Felvidék.ma)

