Amerikai–európai vámmegállapodás: az amerikaiak megették reggelire a brüsszeli tárgyalódelegációt

Az Egyesült Államoknak jó, viszont Európának rossz a felek között létrejött vámmegállapodás, a magyar kormány célja ebben a helyzetben a hazai gazdaság megóvása az Európai Bizottság alkalmatlanságának hatásaitól – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a közösségi oldalán.

A tárcavezető az amerikai–európai kereskedelmi megállapodás részleteinek közzétételét követően leszögezte, hogy az Európai Bizottság vezetői ismételten bizonyították totális alkalmatlanságukat.

„Donald Trump és az amerikai kormány nagyot nyert, gyakorlatilag megették reggelire a brüsszeli tárgyalódelegációt”

– hangsúlyozta.

„Az európai termékeket eddig 2-3 százalékos vám sújtotta, innentől kezdve 15 százalék fogja, míg az amerikaiak eddig 10 százalékos vámot fizettek, ezután pedig nullát fognak. Ez remek üzlet az amerikaiaknak és egy nagyon rossz Európának”

– mutatott rá.

Szijjártó Péter úgy vélekedett, hogy Ursula von der Leyen és az Európai Bizottság a „sokadik mélyütést” vitte be az európai gazdaságnak.

„Mi arra törekszünk, hogy a lehető leginkább megkíméljük a magyar gazdaságot az Európai Bizottság alkalmatlanságának hatásaitól, ezért folytatjuk a konzultációt a stratégiai partnervállalatokkal az ipar- és munkahelyvédelmi lépésekről” – összegzett.

MTI/Felvidék.ma