Csallóköziek figyelem: újra meghirdetik a Közösen Kukkoniáért pályázati programot!

A Kukkonia Polgári Társulás 2025-ben is meghirdeti a „Közösen Kukkoniáért” pályázati programját, amelynek célja a Csallóköz értékeinek megőrzése és a régió fejlődésének támogatása. A program keretében olyan kezdeményezéseket keresnek, amelyek erősítik a közösségeket, hozzájárulnak a fenntarthatósághoz, és új lendületet adnak a helyi életnek.

Pályázhatnak a Csallóközben lévő települések, önkormányzatok, mikrorégiók, iskolák, óvodák, civil és nonprofit szervezetek. A maximális támogatás összege projektenként 20 000 euró. A korábbi években számos sikeres projekt valósult meg ennek a programnak köszönhetően – legyen szó közösségi terek felújításáról, oktatási eszközök beszerzéséről, kulturális események megvalósításáról vagy a település arculatát szépítő fejlesztésekről.

A pályázatokat a Kukkonia küldetésével összhangban bírálják el: fontos szempont a közösségi hatás, az értékmegőrzés, a kreativitás és a megvalósíthatóság. Az idei kiírás célja, hogy még több olyan projekt kapjon támogatást, amely kézzel fogható változást hoz a Csallóközben élők mindennapjaiban.

Jelentkezési határidő: 2025. szeptember 12.

Jelentkezés: elektronikus úton, a kukkonia@kukkonia.sk címen

A megvalósítás időszaka: 2025. augusztus 15. – 2025. december 10.

A Kukkonia Polgári Társulás hisz abban, hogy a Csallóköz jövőjét a közösségek összefogása, az értékek megőrzése és a kreatív kezdeményezések viszik előre. A program ezért nemcsak anyagi támogatást nyújt, hanem inspirációt is azoknak, akik tenni szeretnének a régióért.

További információ a társulás weboldalán IDE kattintva.

SZE/Felvidék.ma