Képriport

Augusztus huszadikai ünnepség Rimaszombatban képeken

Rimaszombatban augusztus 20-án a Fő téren tartották meg az államalapítás évfordulójának ünnepségét.

A program részeként elhangzottak ünnepi beszédek, amelyeket Halász Attila és Cziprusz Zoltán mondtak. Beszédeikben Szent István örökségére és a közösségi összefogás jelentőségére hívták fel a figyelmet. Juhász Péterrel együtt megszelték az új kenyeret. A rendezvény kulturális programmal egészült ki, fellépett a rozsnyói Sexit zenekar és a Pákó Marika Örömzene Műhely. Az esemény tűzijátékkal zárult.

Gecse Attila felvételei

