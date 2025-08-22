Megnyílt a jelentkezés a XVIII. Élő népművészet – Országos Népművészeti Kiállításra

A Hagyományok Háza és a Népművészeti Egyesületek Szövetsége által meghirdetett országos pályázat célja, hogy bemutatkozási lehetőséget nyújtson a legszínvonalasabb kortárs népi kézműves alkotások számára, a népművészet értékeit a 21. századi életformához kapcsolva. Az ötévente megrendezett kiállítássorozat a Kárpát-medence legjelentősebb népművészeti seregszemléje, amelyre 2025. december 1-ig lehet jelentkezni.

A kiállítássorozaton való részvételre a teljes Kárpát-medencéből fogadják a pályaműveket, az alkotásokat a legközelebbi régiós központokban adhatják le, ahol a formai követelményeknek megfelelő pályázatokat szakmai zsűri értékeli. A legkiemelkedőbb munkákat először a régiós kiállításokon mutatják be, majd a legjobbnak ítélt tárgyakból nyílik meg az országos tárlat a Néprajzi Múzeumban 2026. október 1-jén. A kiállítás 2027 márciusáig lesz látogatható.

A kiállítássorozat története 1973-ra nyúlik vissza, amikor a Népművelési Intézet, valamint országos és helyi szervezetek Borbély Jolán kezdeményezésére Nyíregyházán meghirdették az első országos népművészeti pályázatot.

A kezdeti célkitűzés a népi díszítőművészet hagyományainak ápolása, alkalmazása és továbbfejlesztése volt. A pályázat lehetőséget biztosított a szövetkezeti rendszeren kívüli alkotók számára is, akik így a hivatalos megmérettetések keretein belül mutathatták be munkáikat.

A korabeli koncepció lényege az volt, hogy a hagyományos tárgykultúra elemeinek újraértelmezésével ösztönözzék olyan használati tárgyak megalkotását, amelyek kortárs környezetben is használhatók maradnak.

A kiállítássorozathoz 1973 óta kapcsolódik a Gránátalma-díj, amely a népi iparművészet legnagyobb szakmai elismerésének számít. A díjat a zsűri ítéli oda azon alkotóknak, akik munkáikkal kiemelkedő szakmai minőséget képviselnek. Az elismerés a mesterségbeli tudás és a művészi színvonal találkozását hivatott díjazni. A díjazottak elismerő oklevelet, valamint Péterfy László szobrászművész által tervezett kisplasztikát kapnak. Az évtizedek során a Gránátalma-díjas megjelölés a legkiválóbb népi kézműves alkotók címévé vált.

A kiállítás szakmai koordinációját a Hagyományok Háza végzi, a szervezés a Népművészeti Egyesületek Szövetségével szoros együttműködésben valósul meg. A regionális kiállítások tervezett helyszínei között szerepel többek között Zalaegerszeg, Miskolc és más nagyobb vidéki városok, a végső válogatásnak pedig a budapesti Néprajzi Múzeum ad otthont.

A kiállítás idei tematikája a közösségi alkotásra és az együttműködésre helyezi a hangsúlyt. Olyan egyedi, illetve funkcionálisan összetartozó tárgyegyütteseket is várnak, amelyek több alkotó közös gondolkodásának eredményeként jöttek létre.

A szervezők bíznak abban, hogy a pályázat tovább erősíti a népi kézműves kultúra jelenlétét a kortárs tárgyalkotásban, és hozzájárul a hagyományos értékek megőrzéséhez és továbbadásához. További információ és jelentkezés ITT.

A pályázat nyitott minden olyan alkotó számára, aki a népi kézművesség alábbi ágaiban tevékenykedik: történeti és paraszti hímzés, csipke, kékfestő, viselet, szőttes, nemez, lábbelikészítés, népi ékszer, faművesség, csont- és szarufaragás, bútor, bútorfestés, kovácsmesterség, késes mesterség, fazekasság, kályhásság, bőrművesség, szalma-, csuhé-gyékény-, káka- és vesszőfonás, mézeskalács, hímes tojás, gyermekjáték.

A Hagyományok Háza sajtóközleménye /Felvidék.ma