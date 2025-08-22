Rekordmennyiségű, szúnyogok által terjesztett betegség leselkedik az európaiakra idén

A kontinensen január óta 27 chikungunya-lázas esetet regisztráltak. Nyugat-nílusi vírusos megbetegedésből pedig 335 esetet jelentettek, ami az elmúlt három évet nézve a legmagasabb szám.

Chikungunya-vírus tekintetében jelenleg Franciaország a leginkább veszélyeztetett, míg a nyugat-nílusi vírus esetében Olaszország. A több mint 300 regisztrált fertőzésből több mint 270 olasz földön történt” – közölte Bakonyi Tamás, az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) vezető kutatója.

A vérszívók elszaporodásának a hőmérséklet emelkedése, az egyre hosszabbra nyúló nyarak, az enyhülő telek és a csapadékmennyiség változásai egyaránt kedveznek.

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ szakemberei arra is figyelmeztetnek, hogy a klímaváltozás következtében a szúnyogszezon egyre hosszabb és intenzívebb lesz.

„A hosszabb távú éghajlatváltozás hatással van a szúnyogok elterjedésére, és annak az időtartamnak a hosszára is, amikor a hőmérséklet kedvez a betegség szúnyogok általi terjedéséhez” – hangsúlyozta Bakonyi Tamás.

A nyugat-nílusi láz vírusával fertőzött emberek 80%-a nem produkál tüneteket. A vírus azonban idegrendszeri betegségeket okozhat, és olykor halálos kimenetelű is lehet.

A chikungunya lázat, hányingert és fejfájást okozhat. Az EU-ban kétfajta chikungunya elleni vakcinát engedélyeztek, de a nyugat-nílusi láz ellen egyik sem véd.

Euronews/Felvidék.ma