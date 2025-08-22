Home Kitekintő Újabb támadás érte a Barátság-kőolajvezetéket az orosz–belorusz határnál
Újabb támadás érte a Barátság-kőolajvezetéket az orosz–belorusz határnál

Az éjszaka folyamán kaptuk a hírt, hogy ismételten – rövid időn belül immár harmadszor – támadás érte a Barátság-kőolajvezetéket az orosz–belorusz határnál. A Magyarországra irányuló kőolajszállítás újra leállt! – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a Facebookon.

„Ez egy újabb támadás hazánk energiabiztonsága ellen. Egy újabb kísérlet arra, hogy belerángassanak minket a háborúba”

– írta a miniszter.

„Nem fog menni! Mi továbbra is minden erőnkkel támogatjuk a béke iránti erőfeszítéseket, a nemzeti érdekeinket pedig megvédjük!” – áll a bejegyzésben.

MTI

